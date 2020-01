Mora Godoy se bajó de la entrega de los premios Estrella de Mar

"Me baje de hacer el musical el día de los Estrella de Mar porque no estoy nominada en coreografía. Sí el espectáculo, pero no yo. Y me parece muy injusto -dijo- Me premian en China, Japón, en Berlín, y en mi país, no. Es muy injusto y decidí no hacer el musical para el que me habían llamado", señaló Mora Godoy en la web Newsdigitales, donde aseguró que tras su decisión no hay vuelta atrás.

ADEMÁS:

En Mar del Plata Mora Godoy está al frente dele espectáculo Esa Mujer Es Tango, que se presenta los viernes y sábados a las 21.30 en el Teatro Auditorium de la Ciudad Feliz. "Arrancamos con la sala llena y hace una semana no sabía ni siquiera si iba a venir a Mar del Plata", había contado cuando comenzó la temporada teatral.

Otra que puso el grito en el cielo fue Fátima Flórez, de quien nadie dudaría en decir que es una gran humorista. Sin embargo, su espectáculo marplatense no entró en la categoría de Humor, sino que lo mandaron a "Variedades".

La bronca de la actriz fue suprema aunque ella dijo que "variedades incluye humor, baile, canto... que se yo, no está mal. Siempre me ponen en esa terna de Humor pero bueno...".