Moria Casán sorprendió al revelar que se puso esperma de salmón: "Te plancha"

MORIA, LA RECLICADORA

"Yo me cambio la sangre conmigo misma. Soy vampiresa de mi sangre... Y me hago restructuración de colágeno para que la cara esté divina. También, me realizo luz pulsada", contó, Moria. La eterna diva, siempre vanguardista, fue una de las primeras figuras en hablar abiertamente sobre el uso de bótox y otros procedimientos no quirúrgicospara mejorar la estética.

Su filosofía de vida es clara y visible: la belleza es una elección personal y cada quien debe decidir cómo quiere verse., La conductora demostró que no solo es una estrella de la televisión, sino también un ícono de la reinvención y las modas.