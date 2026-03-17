Moria Casán sorprendió al revelar que se puso esperma de salmón: "Te plancha"

La conductora de las mañanas con Moria probó la nueva tendencia en tratamientos estéticos. "Se aplica como con una inyección. Te plancha la piel".
Moria Casán compartió con su audiencia su nuevo tratamiento estético que, claro, rebotó en las redes sociales. La presentadora de tevé contó que se realizó un skincare con esperma de salmón, la nueva tendencia que se viene imponiendo entre las figuras del mundo del espectáculo. El costo de la aplicación de ADN de salmón (PDRN) en Argentina es elevado y varía según la clínica, rondando desde los $450.000 hasta superar $1.800.000 por el tratamiento completo. Generalmente, se requieren varias sesiones (3 a 5) y el precio suele incluir la consulta médica, el producto y la aplicación mediante microagujas.
“Me hice un skincare (palabra de moda para referirse a un tratamiento de belleza) en el cuello con esperma de salmón”, sorprendió Moria al aire, desde la pantalla de su programa matutino, en El 13. Y, claro, sus dichos generaron sorpresa en sus compañeros, que quisieron saber más sobre el método al que recurrió la "one" para lucir aún más bella.
"Sí, se los recomiendo. Es maravilloso. Los espermas son maravillosos. La baba de caracol, el esperma de ballena y el esperma de salmón es impresionante”, comparó Casán en La mañana con Moria. “Me lo pusieron el otro día. Se aplica como con una inyección. Te plancha la piel. Yo tenía una cosita mínima del sol”, explicó la conductora, sobre el motivo por el que se "expuso" al tratamiento.
"Si pueden, pónganse esperma de salmón. De ballena también me puse... No sé cómo se saca, le tengo que preguntar al dermatólogo", cerró el tema, en vivo, Moria, feliz con los resultados obtenidos en una piel de "porcelana" a sus 80 años.
"Yo me cambio la sangre conmigo misma. Soy vampiresa de mi sangre... Y me hago restructuración de colágeno para que la cara esté divina. También, me realizo luz pulsada", contó, Moria. La eterna diva, siempre vanguardista, fue una de las primeras figuras en hablar abiertamente sobre el uso de bótox y otros procedimientos no quirúrgicospara mejorar la estética.
Su filosofía de vida es clara y visible: la belleza es una elección personal y cada quien debe decidir cómo quiere verse., La conductora demostró que no solo es una estrella de la televisión, sino también un ícono de la reinvención y las modas.
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