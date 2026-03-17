Polémicas declaraciones de La Reini de MasterChef: "Quiero ser una vieja maltratadora de Recoleta"

La finalista de MasterChef Celebrity sorprendió con sus dichos en un programa de stream. "No tolero ver a un tipo contento", confió, entre otras cosas.
Fiel a su estilo extrovertido a la hora de las declaraciones públicas, Sofía Gonet, más y mejor conocida como La Reini, sorprendió con su ideal de futuro. La finalista de MasterChef Celebrity, en las noches de Telefe, habló de su polémico deseo para sus próximos años de vida. "Ser bien antipática".
"Quiero convertirme, mi aspiracional, es la señora maltratadora, mala, vieja de Recoleta... Con caniche, lentes, labios rojos, que son bien antipáticas, bien exigentes con el pedido de su café", confió La Reini, durante una entrevista con Ferné con Grego, para el stream de Telefe.
"Yo quiero convertirme en una de ellas, ese es mi sueño... Te juro, no veo la hora. No veo la hora de tener... Soltera, ni siquiera viuda, sin hijos y con muchos perros dando vuelta", sumó Sofía, reforzando sus dichos, entre risas. "Incluso, ahora que estoy en Masterchef, cuando salgo a comer ando re mala y criticona. Pregunto cómo hicieron determinada cosa, los pongo nerviosos".
Y, durante la misma nota, Gonet también se refirió a sus experiencias íntimas y su presente con los hombres, tras su polémico romance con Homero Pettinato. "Tuve una sugar mami que, en realidad, fue una amiga con la que nunca pasó nada, no era un vínculo sexo afectivo, que era extremadamente generosa conmigo. Me invitaba a los hoteles en donde se alojaba, se iba de viaje y me regalaba un pasaje de avión, cosas así...".
"Es algo que hicieron conmigo y que yo haría. ¿Por qué el hombre es siempre el que tiene que estar en la posición de poder y de dinero? Así como yo fui sugar mami, tuve amigas que me hicieron regalos. Subía una foto a mis redes de una cartera y me decían que me la había regalado un tipo. Y nada más lejano", contó, La Reini.
"Porque si hay algo que yo no quiero es ver a un tipo contento... No los tolero. A los hombres los quiero mucho pero como amigos. Hay algo del hombre en las relaciones que no me gusta del como se manejan, en general. Creo que es un poco de reparación histórica lo que hago. Me gusta un poco ser una entidad maligna que anda por ahí destruyendo", se sinceró, Gonet.
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