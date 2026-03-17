Polémicas declaraciones de La Reini de MasterChef: "Quiero ser una vieja maltratadora de Recoleta"

LA REINI SIENDO LA REINI

"Es algo que hicieron conmigo y que yo haría. ¿Por qué el hombre es siempre el que tiene que estar en la posición de poder y de dinero? Así como yo fui sugar mami, tuve amigas que me hicieron regalos. Subía una foto a mis redes de una cartera y me decían que me la había regalado un tipo. Y nada más lejano", contó, La Reini.

"Porque si hay algo que yo no quiero es ver a un tipo contento... No los tolero. A los hombres los quiero mucho pero como amigos. Hay algo del hombre en las relaciones que no me gusta del como se manejan, en general. Creo que es un poco de reparación histórica lo que hago. Me gusta un poco ser una entidad maligna que anda por ahí destruyendo", se sinceró, Gonet.