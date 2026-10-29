Murió Patrick Stewart, el actor que interpretó a Picard en Star Trek y a Xavier en X-Men

El actor británico tenía 86 años. Su familia confirmó el fallecimiento en Los Ángeles y señaló que atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia.
El actor Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men, murió a los 86 años, según informó su familia a través de un comunicado publicado en Instagram.
El anuncio dio cuenta que el intérprete falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny, familiares y amigos. Según el mensaje, Stewart había atravesado recientemente un proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny”, expresó su familia en la publicación.
Stewart alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en Star Trek: La nueva generación, donde interpretó al capitán Jean-Luc Picard, comandante de la nave Enterprise. Su actuación convirtió al personaje en una de las figuras centrales de la franquicia de ciencia ficción, tanto en televisión como en posteriores producciones cinematográficas.
Años más tarde, amplió su popularidad entre nuevas generaciones de espectadores con su interpretación del profesor Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, en las películas de X-Men. El personaje, líder de los mutantes y fundador de una escuela destinada a jóvenes con habilidades extraordinarias, fue uno de los papeles más reconocidos de su trayectoria en el cine.
Ambas franquicias consolidaron su presencia en la cultura popular y lo vincularon con dos de las sagas más conocidas de la ciencia ficción y los superhéroes.
En el mensaje de despedida, sus allegados describieron un entorno de acompañamiento durante sus últimos momentos. La publicación señaló que estuvo rodeado de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones y muestras de afecto.
“Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, expresó la familia en el comunicado.
El texto también incluyó un pedido para que quienes quisieran homenajear al actor consideraran realizar donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de personas afectadas por la enfermedad y de sus cuidadores.
Entre las entidades mencionadas figuran el Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.
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