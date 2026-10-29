Murió Patrick Stewart, el actor que interpretó a Picard en Star Trek y a Xavier en X-Men

Años más tarde, amplió su popularidad entre nuevas generaciones de espectadores con su interpretación del profesor Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, en las películas de X-Men. El personaje, líder de los mutantes y fundador de una escuela destinada a jóvenes con habilidades extraordinarias, fue uno de los papeles más reconocidos de su trayectoria en el cine.

Ambas franquicias consolidaron su presencia en la cultura popular y lo vincularon con dos de las sagas más conocidas de la ciencia ficción y los superhéroes.

En el mensaje de despedida, sus allegados describieron un entorno de acompañamiento durante sus últimos momentos. La publicación señaló que estuvo rodeado de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones y muestras de afecto.

“Siempre atesoraremos la paz y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, expresó la familia en el comunicado.

El texto también incluyó un pedido para que quienes quisieran homenajear al actor consideraran realizar donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de personas afectadas por la enfermedad y de sus cuidadores.

Entre las entidades mencionadas figuran el Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.