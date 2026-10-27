El protagonista de la serie de HBO Max, que ya había conquistado al público como el Dr. Carter en "ER", se convierte en el Hombre más sexy del mundo 2026.
La revista People anunció hoy, martes 27 de octubre, que el actor estadounidense Noah Wyle es el Hombre más sexy del mundo 2026 (Sexiest Man Alive 2026). El reconocimiento llega en plena euforia por su trabajo en "The Pitt" (HBO Max), la serie médica en la que interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch, papel con el que ganó dos Emmys consecutivos (2025 y 2026) y un Globo de Oro.[
Noah Wyle, de 55 años, reaccionó con incredulidad ante el resultado de la elección “Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor”, confesó que su esposa, Sara, lo convenció de que el título le correspondía “Ella piensa que soy un buen tipo, que el padre y el marido que soy vale la pena promover”, y agregó -entre risas- que su mujer “estaba muy contenta de que esto refleje bien su gusto”.
El anuncio oficial se realizó de forma inusual, People lo reveló por la mañana a través de su propia app, en lugar de las tradicionales revelaciones nocturnas en programas de late night que caracterizaron a ganadores anteriores como Patrick Dempsey (en 2023) o Jonathan Bailey (en 2025). Wyle sucede a Bailey, quien fue el primer hombre abiertamente gay en recibir el título.
A los 55 años, el actor se ubica entre los ganadores de mayor edad de la historia de la franquicia, que comenzó en 1985 con Mel Gibson. y sólo lo superan en edad Sean Connery (de 59 años en 1989) y Patrick Dempsey (de 57 en 2023).
Wyle saltó a la fama en los años 90 como el Dr. John Carter en ER: Emergencia, donde compartió pantalla con George Clooney (dos veces Hombre más sexy del mundo) y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión. Por ese papel recibió cinco nominaciones al Emmy y tres a los Globos de Oro. Décadas después, volvió a los hospitales como productor y protagonista de The Pitt, una serie que se ha convertido en fenómeno de audiencia y crítica. La temporada 3 está prevista para enero de 2027.
Nacido el 4 de junio de 1971 en Los Ángeles, Wyle está casado desde 2014 con la actriz y cantante Sara Wells. Tienen una hija en común, Frances (2015), y él tiene dos hijos de su primer matrimonio con Tracy Warbin: Owen (2002) y Auden (2005). El actor suele destacar el apoyo de su familia como clave de su carrera. En 2026 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde lo acompañaron sus padres, su esposa y sus tres hijos.
La revista People describió a Noa Wyle como portador de “una intensidad ardiente y atractivo de galán”. El número de noviembre ya circula con su portada, fotografiada por Jeff Lipsky.
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