De ER a The Pitt: el regreso que lo consagró

Wyle saltó a la fama en los años 90 como el Dr. John Carter en ER: Emergencia, donde compartió pantalla con George Clooney (dos veces Hombre más sexy del mundo) y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión. Por ese papel recibió cinco nominaciones al Emmy y tres a los Globos de Oro. Décadas después, volvió a los hospitales como productor y protagonista de The Pitt, una serie que se ha convertido en fenómeno de audiencia y crítica. La temporada 3 está prevista para enero de 2027.

Nacido el 4 de junio de 1971 en Los Ángeles, Wyle está casado desde 2014 con la actriz y cantante Sara Wells. Tienen una hija en común, Frances (2015), y él tiene dos hijos de su primer matrimonio con Tracy Warbin: Owen (2002) y Auden (2005). El actor suele destacar el apoyo de su familia como clave de su carrera. En 2026 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde lo acompañaron sus padres, su esposa y sus tres hijos.

La revista People describió a Noa Wyle como portador de “una intensidad ardiente y atractivo de galán”. El número de noviembre ya circula con su portada, fotografiada por Jeff Lipsky.