La millonaria cifra que le ofrecieron a Guillermo Coppola para mostrar al Papa León desde su balcón

EL BALCÓN DE LOS RECUERDOS

"Algunas de las anécdotas que viví en este balcón las pueden ver en mi serie (la segunda temporada de su historia de vida, que se emite por la plataforma Disney) y son con el pequeño (en referencia a Maradona)", compartió Guillermo, en voz alta. "En este departamento vivieron presidentes, el arquitecto que diseñó el edificio...".

"Cuando fue la presentación de Franco Colapinto había nenitos abajo y los hice subir. Uno siempre con su temor a (la inseguridad). Pero hice una gran picada y pasamos un lindo domingo. Ahí si había una publicidad que incluía al consorcio. La negociación con una cerveza muy importante, la hice yo, pero el consorcio recibió su recompensa".