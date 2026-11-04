La millonaria cifra que le ofrecieron a Guillermo Coppola para mostrar al Papa León desde su balcón

El exmanager de Diego Maradona fue tentado con una abultada cifra para transmitir la presentación del Sumo Pontífice, desde su balcón, sobre Avenida del Libertador.
El próximo Lunes nueve de noviembre, en horas cercanas al mediodía, el Sumo Pontífice, el Papa León presidirá su primera presentación en Argentina, en el emblemático Monumento a los Españoles. Y a Guillermo Coppola, vecino del barrio hace más de cuarenta años, dos importantes señales de televisión de Emiratos Árabes Unidos, le ofreció muchísimo dinero para cubrir la transmisión oficial desde su balcón, sobre la coqueta Avenida del Libertador.
"Vinieron gente de Emiratos, dos canales, ofrecían un dinero lógico por la utilización del espacio del balcón y sentí que no...”, contó Guillermo, en diálogo con el noticiero de EL 13, Arriba Argentinos, sobre la particular propuesta que recibió y a la que se negó, por motivos que explica a continuación.
Coppola, a pesar de la oferta cercana a los diez mil dólares- eligió compartir el histórico momento religioso con su círculo más íntimo, junto a sus hijas, algunos familiares más y sus amigos para "vivir esto que será inolvidable", argumentó el exrepresenta de Diego Maradona.
Los invito a salir al balcón. "Dicen que soy un privilegiado, hace 41 años que vivo acá, esperando al Papa”, dio Coppola, en tono de broma, antes de abrir un ventanal y salir al espacio al aire libre, con vista directa a lo que será el escenario que se está terminando de montar, donde estará presente el sucesor de Pedro.
"Algunas de las anécdotas que viví en este balcón las pueden ver en mi serie (la segunda temporada de su historia de vida, que se emite por la plataforma Disney) y son con el pequeño (en referencia a Maradona)", compartió Guillermo, en voz alta. "En este departamento vivieron presidentes, el arquitecto que diseñó el edificio...".
"Cuando fue la presentación de Franco Colapinto había nenitos abajo y los hice subir. Uno siempre con su temor a (la inseguridad). Pero hice una gran picada y pasamos un lindo domingo. Ahí si había una publicidad que incluía al consorcio. La negociación con una cerveza muy importante, la hice yo, pero el consorcio recibió su recompensa".
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