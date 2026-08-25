Murió Dolly Parton, una de las grandes voces de la música country

La confirmación de su muerte estuvo a cargo de Bryan Seaver, sobrino de la cantante, quien difundió un mensaje en representación de las familias Parton y Owens. Allí explicó que el anuncio había sido solicitado por la propia Dolly años atrás.

“Imaginé lo duro de este momento, pero nunca lo sentí por completo hasta ahora”, expresó Seaver al comunicar la noticia.

La muerte de Parton se produjo apenas un día después de que se conocieran declaraciones suyas a la revista People, en las que había hablado sobre algunos problemas de salud. En los últimos meses también había suspendido presentaciones y reducido algunos compromisos públicos.

A pesar de sus dificultades de salud, Parton había continuado trabajando. Entre sus proyectos se encontraban una línea de golosinas para perros y Cup of Ambition Coffee, una marca de café que, según había contado, soñaba desarrollar desde hacía más de cuatro décadas.

También había cancelado su residencia Dolly: Live in Las Vegas. En aquel momento, había pedido a quienes tenían entradas que disfrutaran igualmente de la ciudad.

Fuera de los escenarios, una de sus iniciativas más importantes fue Imagination Library, una fundación dedicada a la entrega de libros para niños en Estados Unidos y otros países.

Parton estuvo casada durante 59 años con Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025. La pareja no tuvo hijos. La artista, que mantuvo una relación cercana con Miley Cyrus y fue su madrina y mentora, deja una trayectoria que atravesó generaciones y que convirtió varias de sus canciones en clásicos de la música popular.