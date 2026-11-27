El periodista dio la descripción de una camioneta Amarok blanca, y fue por su declaración que detuvieron al hombre, según informó Noticiero9, la web del Canal 9, donde trabaja el detenido.

Romero detalló que el fiscal de Investigación Penal N° 2 de Castelli, Gerónimo Roggero, tomó declaraciones entre el domingo y el martes, lo que permitió sumar al periodista como sospechoso. De acuerdo con los testimonios, el comunicador fue visto por efectivos de la Policía Caminera estacionado en la banquina de la ruta provincial 9, cerca del frigorífico y a unos 25 kilómetros del lugar donde fue atropellado el sargento.

Mientras que el martes, el Gabinete Científico del Poder Judicial realizó una pericia sobre la camioneta en la casa del sospechoso. Según indicó Romero a N9, el resultado preliminar arrojó que había restos de un cono de tránsito en el vehículo material compatible con el uniforme azul que vestía el policía fallecido.

También secuestraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio. El jefe policial explicó que el fiscal analizará si ese material puede sumarse como prueba en la investigación.

La reconstrucción final basada en los testimonios indica que Sandoval y otros policías estaban descansando en gazebos sobre la banquina, y el sargento de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial estaba sentado en una silla. La Toyota Hilux circulaba en sentido Miraflores-Castelli, cruzó de carril, ingresó a la banquina y atropelló al efectivo.

Luego del impacto, el uniformado falleció por la gravedad de las heridas en el Hospital Bicentenario de Chaco.

Finalmente, el jueves, Lavia Rachz fue acusado formalmente por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga en una audiencia de imputación. En paralelo, la Justicia dispuso la excarcelación del primer sospechoso que había sido demorado.

Luego de conocerse la noticia de la detención del periodista, las autoridades del canal decidieron suspender el programa “por respeto a la memoria del sargento Sandoval y ante las circunstancias que rodean su fallecimiento”, señalaron en un comunicado.

El medio remarcó que la “situación personal y judicial” de Lavia Rachz los “conmueve profundamente”.

Y cerraron: “Consideramos que la suspensión del programa constituye, en estas circunstancias, la decisión más prudente y respetuosa hacia todas las personas involucradas”.