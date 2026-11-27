“No me sentía cómoda porque sentía que estaba frenando al resto, que tenía que ir para el nuevo rumbo que estaban buscando para el programa con la gente que entró”, sostuvo.

Durante la charla, Listorti coincidió con su percepción y recordó que, en algunas ocasiones, se la notaba desorientada frente a determinados chistes y situaciones del programa. Ante ese comentario, Paula respondió con sinceridad: “No sé si no lo entendía o no me causaba gracia”.

La conductora también reconoció que el formato implicaba una adaptación a nuevas dinámicas y códigos del streaming, algo que no quería forzar si no se sentía identificada con la propuesta.

“No quiero forzarme”: su decisión de priorizar el bienestar personal

En otro tramo de la entrevista, Chaves profundizó sobre el momento personal y profesional que atraviesa. Según explicó, actualmente busca participar de proyectos en los que pueda desenvolverse con naturalidad y sentirse cómoda con los contenidos que debe abordar.

La conductora participó de “Tapados de laburo” junto a Nacho Elizalde y Luli González hasta julio de este año.

“Me tenía que aggiornar en un formato nuevo, no quería forzar nada, estoy en una edad que no quiero forzarme en hacer ciertas cosas, quiero laburar de lo que me haga sentir bien, me sienta cómoda y me pueda mostrar como soy yo”, afirmó.

De esta manera, dejó en claro que su salida respondió a una decisión personal y a la búsqueda de un espacio de trabajo más acorde con sus intereses actuales.

La salida de la conductora se había concretado en julio, cuando anunció al aire que era su último programa en Olga. En aquella oportunidad, se mostró emocionada y agradeció la oportunidad de haberse incorporado a un formato que, hasta entonces, era nuevo para ella.

“Gracias por cómo me recibieron. Para mí era todo nuevo el streaming. No sabía cómo me iba a adaptar a las nuevas generaciones”, había expresado durante su despedida.

Además, destacó el vínculo que logró construir con una audiencia más joven, que comenzó a reconocerla a partir de su participación en el ciclo. “Ahora me frenan por la calle niños de 15, 16, 17 años”, contó, en referencia a los mensajes y muestras de afecto que recibió durante esos meses.

En ese momento, también había mencionado que tenía viajes y otros proyectos por delante como parte de las razones para cerrar esa etapa. Sin embargo, sus nuevas declaraciones permitieron conocer con mayor profundidad otro aspecto de la decisión: la dificultad para sentirse identificada con la evolución del programa.