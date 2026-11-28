La razón por la que los conductores de El Trece usaron lentes negros

El misterio se develó un día después, al inicio de La mañana con Moria. Con las mismas gafas del día anterior, Moria Casán anunció el lanzamiento de una nueva innovación tecnológica en el canal. La Once confirmó que El Trece se convierte en el primer canal de televisión abierta en transmitir en resolución 4K, una actualización pensada para brindar la máxima nitidez y calidad visual en los hogares. En sintonía con este anuncio, desde temprano comenzaron a rotar piezas publicitarias con las principales figuras de la señal bajo la consigna de que el canal ya transmite en 4K.

Este avance marca un hito técnico para la emisora, ya que el formato 4K cuadruplica la definición de la alta definición tradicional. El avance exigió una profunda renovación tanto en la infraestructura como en los procesos internos de trabajo. Al respecto, Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear, sostuvo que este paso vuelve a posicionar a la señal a la vanguardia de los principales canales a nivel mundial.

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Bayo explicó que el salto tecnológico demandó una fuerte inversión en equipamiento y una capacitación integral del personal. Según detalló, la ultra alta definición impone nuevos estándares de precisión para toda la cadena televisiva, abarcando desde las áreas de maquillaje, escenografía e iluminación hasta la labor de camarógrafos y editores.

Finalmente, el directivo repasó otros logros históricos de Artear, recordando que la compañía fue pionera en incorporar el audio estéreo, el sistema de subtitulado oculto (Closed Caption), la audiodescripción y las primeras emisiones en Alta Definición (HD) en la televisión abierta argentina, consolidando ahora ese liderazgo con el desembarco del 4K.