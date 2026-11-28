Moria Casán, Darío Barassi, Guido Kaczka y Mario Pergolini, entre otras figuras, estuvieron delante de cámaras con anteojos de sol. En medio del hermetismo, la One explicó el motivo detrás de esa acción promocional.
La grilla de El Trece sorprendió a los televidentes el último miércoles 25 de noviembre con una extraña puesta en escena: a excepción de los noticieros, los conductores y panelistas de sus programas salieron al aire usando lentes negros. Tras mantener el hermetismo, el canal reveló el verdadero motivo detrás de esa acción promocional.
La encargada de inaugurar la tendencia fue Moria Casán, que apareció con gafas oscuras al frente de La mañana con Moria. Horas más tarde, Pampito, Matías Vázquez y el panel de Puro Show replicaron el gesto. Incluso, la iniciativa alcanzó a los clásicos de la señal: mediante el uso de Inteligencia Artificial, el propio Diego de la Vega lució anteojos negros durante la emisión de El Zorro.
La dinámica se sostuvo a lo largo de todo el día. Tanto el equipo de La cocina rebelde como Mario Massaccesi y los participantes de Cuestión de peso se sumaron a la consigna. Lo mismo ocurrió en el horario central con Darío Barassi en Ahora Caigo, Guido Kaczka junto a Abel Pintos, Jimena Barón y el Puma Rodríguez en Es mi sueño, y Mario Pergolini acompañado por Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto en Otro día perdido.
Durante la transmisión, ninguna figura dio explicaciones sobre el tema. En su lugar, tanto en pantalla como en las redes sociales oficiales del canal, se repitió un enigmático eslogan: "A partir de mañana el sol de El Trece va a brillar más fuerte que nunca".
El misterio se develó un día después, al inicio de La mañana con Moria. Con las mismas gafas del día anterior, Moria Casán anunció el lanzamiento de una nueva innovación tecnológica en el canal. La Once confirmó que El Trece se convierte en el primer canal de televisión abierta en transmitir en resolución 4K, una actualización pensada para brindar la máxima nitidez y calidad visual en los hogares. En sintonía con este anuncio, desde temprano comenzaron a rotar piezas publicitarias con las principales figuras de la señal bajo la consigna de que el canal ya transmite en 4K.
Este avance marca un hito técnico para la emisora, ya que el formato 4K cuadruplica la definición de la alta definición tradicional. El avance exigió una profunda renovación tanto en la infraestructura como en los procesos internos de trabajo. Al respecto, Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear, sostuvo que este paso vuelve a posicionar a la señal a la vanguardia de los principales canales a nivel mundial.
Bayo explicó que el salto tecnológico demandó una fuerte inversión en equipamiento y una capacitación integral del personal. Según detalló, la ultra alta definición impone nuevos estándares de precisión para toda la cadena televisiva, abarcando desde las áreas de maquillaje, escenografía e iluminación hasta la labor de camarógrafos y editores.
Finalmente, el directivo repasó otros logros históricos de Artear, recordando que la compañía fue pionera en incorporar el audio estéreo, el sistema de subtitulado oculto (Closed Caption), la audiodescripción y las primeras emisiones en Alta Definición (HD) en la televisión abierta argentina, consolidando ahora ese liderazgo con el desembarco del 4K.