Murió Juan Carlos Vázquez, "El Mini' de Duro de Domar

Captura de pantalla 2026-02-04 a las 6.33.35p.m.

"Con profundo dolor queremos comunicar que en el día de hoy falleció nuestro hermano Juan Carlos Velázquez, a quien muchos conocían con cariño como “El Mini”. Mañana jueves 05/02 estaremos realizando el servicio velatorio de 09:00 a 13:30 hs en Sepelio Virreyes, San Fernando" fue el breve comunicado con el que la familia dio a conocer la triste noticia del deceso y los datos en donde se le podrá despedir al artista.

Actualmente Velázquez estaba trabajando en el programa "Teto TV" conducido por Marcelo "Teto" Medina y dio su última entrevista televisiva al programa "Parte del Arte" que conduce el periodista Guillermo Pardini por Argentinísima Satelital -sábados 18 hs, repite domingos a las 19:30- , ambos ciclos son contenidos de Roco Producciones.

resumen mini

Durante la nota, Juan Carlos "El Mini" contó sobre su ingreso a la televisión en "Todo x 2 pesos", su recordado paso por el programa que lo consagró "Duro de Domar" y su experiencias como predicador de la palabra de Dios.

A mediados de junio de 2024, Juan Carlos Velázquez había sido internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en su casa “Me agarró una gripe común parecía, y viste que uno no le da mucha bola, y después se fue agravando y llegó un momento que no podía respirar, ni caminar. Tuve que decirle a mi hermano que me traiga al hospital urgente y resulta que tenía neumonía y las arterias tapadas” le explicó al periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live.

MINI ETCHE

En la entrevista, el popular actor contó que hace varios años le habían colocadoseis stent “Hace diez años me los había puesto, seguí con los medicamentos, pero nunca seguí el tratamiento como lo tenía que seguir, y se me taparon las arterias y acá estoy. Me están limpiando todo y me hicieron cateterismo, todas esas cosas”.

image

Sobre el final de la entrevista, Juan Carlos "El Mini Velázquez explicó que el dolor era tan insoportable que le impedía respirar y se mostró agradecido con Dios, a quien le tiene una gran devoción y dejó en sus manos su salud. “Yo tengo una fe tremenda, confío tanto en Dios y siempre en todo lo que me pasa, él toma controles. Si nosotros confiamos en él vamos a salir adelante. Es tan importante la confianza en un Dios, donde la ciencia no pueda llegar ahí llega Dios”.