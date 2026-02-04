Llega "Secretos de los famosos: Sex Tapes"

Embed

A lo largo de ocho episodios, la serie se adentra en los casos que marcaron épocas y generaron intensos debates sociales sobre la exposición de la intimidad, el ejercicio del poder de los medios, el consentimiento y los dobles estándares aplicados a la fama. Los documentales cuentan con las voces de expertos y protagonistas que ofrecen perspectivas únicas sobre estos casos y sus implicancias más amplias y participan, entre otros, el Dr. Drew Pinsky (médico y conductor), Jemele Hill (crítica cultural), Kevin Blatt (agente en el mercado de sex tapes), abogados como Shawn Holley y David Gingras, junto a psicólogos, periodistas, escritores, creadores de contenido y figuras de la industria del entretenimiento para adultos.

Sinopsis de los episodios "Secretos de los famosos: Sex Tapes"

Jueves, 05 de febrero a las 22:50: EL NACIMIENTO DE LOS VIDEOS PROHIBIDOS (#02 BIRTH OF THE SEX TAPE)

El mercado clandestino de videos sexuales se vuelve popular cuando los dos primeros escándalos de videos sexuales de celebridades, protagonizados por Rob Lowe y Jayne Kennedy, causan conmoción pública y vergüenza privada.

image

Jueves, 12 de febrero a las 22:50: PAM & TOMMY (#03 PAM & TOMMY)

Pamela Anderson y Tommy Lee fueron la pareja de famosos de la década de 1990, pero cuando su grabación privada fue robada y filtrada, se convirtió en el video sexual más famoso del mundo.

Jueves, 19 de febrero a las 22:50: KIM KARDASHIAN (#04 KIM KARDASHIAN)

Una joven Kim Kardashian sueña con la fama y el éxito mientras navega por la vida a la sombra de su mejor amiga Paris Hilton... hasta que la filtración de un video íntimo le trae una gran atención pública.

image

Jueves, 26 de febrero a las 22:50: COLIN FARRELL (#05 COLIN FARRELL)

Se filtra un video sexual del actor Colin Farrell con una conejita de Playboy y, como toda una industria se construye alrededor de los videos sexuales de celebridades, Dustin Diamond cree que puede volver al juego con un video propio.

Jueves, 05 de marzo a las 22:50: MIMI FAUST AMOR Y HIP HOP (#01 LOVE & HIP HOP'S MIMI FAUST)

La estrella del reality show Mimi Faust comparte la verdadera historia, incluidos secretos nunca antes revelados, detrás de su video sexual, uno de los más vendidos de todos los tiempos.

image

Jueves, 12 de marzo a las 22:50: FARRAH ABRAHAM (#06 FARRAH ABRAHAM)

Farrah Abraham salta a la fama en Teen Mom, pero un video sexual filtrado convierte su éxito en escándalo. ¿Cuál es el límite de la privacidad?

Jueves, 19 de marzo a las 22:50: PORNO DE VENGANZA (#07 REVENGE PORN)

El hackeo de celebridades expone la fragilidad del consentimiento digital. El caso de Katie Hill reabre el debate sobre el abuso en línea.

image

Jueves, 26 de marzo a las 22:50: ONLYFANS: LA NUEVA FRONTERA (#08 ONLYFANS: THE NEW FRONTIER)

Las estrellas juveniles Dan Benson y Maitland Ward hallan una nueva y polémica fama en el cine para adultos desatando la polémica.