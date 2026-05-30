Murió Julio Le Parc, referente mundial del arte cinético y óptico, a los 97 años

El punto de inflexión llegó en 1958, cuando viajó a Francia gracias a una beca y decidió radicarse en París. Allí encontró el entorno propicio para desarrollar una obra experimental centrada en la percepción visual y la participación activa del espectador.

Dos años después fundó junto a otros artistas latinoamericanos el "Groupe de Recherche d’Art Visuel" (GRAV), colectivo que impulsó investigaciones sobre movimiento, luz e interacción. El grupo se convirtió en una referencia internacional por sus propuestas innovadoras y por cuestionar el papel pasivo del público frente a la obra de arte.

La influencia de Le Parc trascendió generaciones y fronteras. Sus trabajos pasaron a integrar las colecciones permanentes de instituciones de primer nivel como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres. Además, recibió numerosas distinciones, entre ellas la condecoración como "Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres" de Francia.

En Argentina, su legado fue reconocido con múltiples homenajes. En 2019, al cumplir 90 años, se realizaron grandes exposiciones retrospectivas en el Palacio Libertad y el Museo Nacional de Bellas Artes, además de intervenciones especiales en el Teatro Colón y el Obelisco. En 2024 recibió el Gran Premio a la Trayectoria otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.

Su vigencia internacional se mantuvo hasta los últimos años. Entre 2013 y 2021 protagonizó importantes exposiciones en museos y centros culturales de Europa, América y Asia. Incluso, la Tate Modern tenía previsto inaugurar en junio una gran retrospectiva dedicada a su obra. Con su muerte, desaparece una de las figuras fundamentales del arte contemporáneo, cuya producción redefinió la relación entre la obra, el espacio y el espectador.