APTRA anunció los nominados a los "Martín Fierro" de Portales Web

Un reconocimiento que suma peso dentro de la industria

La edición de este año contará con 33 categorías que incluyen tanto a medios nacionales como a portales regionales y proyectos periodísticos especializados. Además de premiar a los sitios web más destacados, también se reconocerá el trabajo individual de periodistas, columnistas, analistas y editores que desarrollan su actividad en entornos digitales.

Los ganadores serán definidos mediante la votación de los integrantes de APTRA, una modalidad que convierte al galardón en un reconocimiento otorgado por profesionales de la propia industria.

Entre las categorías más relevantes aparecen Sitio de Noticias Argentino, Investigación Periodística, Periodista 2025, Documental, Innovación en Medios Digitales y Columnista Destacado en Portal Web. También habrá premios para producciones vinculadas con política, economía, deportes, espectáculos, ciencia, salud y judiciales.

Además, APTRA incluyó categorías destinadas a reconocer el trabajo de los medios del interior del país, así como a periodistas y columnistas especializados en distintas áreas temáticas.

La entrega del próximo 4 de junio marcará la segunda edición de una premiación que busca consolidarse dentro del calendario anual de reconocimientos a la actividad periodística. Con más de treinta ternas en competencia y representantes de distintos sectores de la industria.

La lista completa de nominados en cada categoría:

Sitio de noticias argentino

Infobae

La Nación

Clarín

El Cronista

TN

MiTelefe

Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds — Infobae

La Nación

TN

Pressover News

Investigación periodística

Mariel Fitz Patrick (Infobae)

Hugo Alconada Mon (La Nación)

Nicolás Wiñazki (Clarín)

Roberto Navarro (El Destape)

Francisco Olivera (La Nación)

Bruno Yacono (TN)

Nota de actualidad

Miguel Wiñazki (Clarín)

Nelson Castro (Perfil)

Stella Garnica (A24)

Pablo Sirvén (La Nación)

Gustavo Noriega (El Observador)

Diseño integral

Página/12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)

Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)

Crónica urbana

Facundo Pedrini (Panama Revista)

Andrés Klipphan (Infobae)

Cristian Alarcón (Revista Anfibia)

Martín Ciccioli (TN)

Gonzalo Rodríguez (A24)

Periodista 2025

Hernán De Goñi (El Cronista)

Jorge Fontevecchia (Perfil)

Victoria Liendo (Seúl)

Luis Novaresio (Infobae)

Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)

Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)

Dólar: un amor argentino (El Cronista)

Subrogación de vientres (Filo News)

Editor periodístico

Valeria Cavallo (Infobae)

Ricardo Roa (Clarín)

Juan Abraham (Revista Gente)

Javier Petersen (El Cronista)

José Del Rio (La Nación)

Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)

Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

MiTelefe

Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Sitio/contenido de espectáculos

PrimiciasYa (A24)

Pronto

Teleshow (Infobae)

Paparazzi

Chisme

Vision Show

Sitio/contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein (Clarín)

Jaime Durán Barba (Perfil)

Felipe Pigna (Clarín)

Florencia Monfort (Página/12)

Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Columnista político

Facundo Chaves (Infobae)

Adrián Ventura (TN)

Mariano Roa (Clarín)

Luis Majul (El Observador)

Joaquín Morales Solá (La Nación)

Javier Fuego Simondet (La Nación)

Analista político

Ernesto Tenembaum (Infobae)

Romina Manguel (El Observador)

Mariana Verón (Infobae)

Eduardo Van der Kooy (Clarín)

Eduardo Aliverti (Página/12)

Columnista económico

Sebastián Catalano (Infobae)

Liliana Franco (Ámbito)

Javier Manuel Compte (El Cronista)

Ezequiel Burgo (Clarín)

Guillermo Laborda (El Cronista)

Carlos Burgueño (Perfil)

Columnista deportivo

Gustavo Grabia (Infobae)

Román Iucht (La Nación)

Daniel Avellaneda (Clarín)

Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

Crónica periodística

Osvaldo Bazán (Seúl)

Facundo Pastor (A24)

Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

Editorialista

Luis Majul (La Nación)

Carlos Pagni (La Nación)

Roberto Navarro (El Destape)

Ricardo Roa (Clarín)

Columnista de opinión

Mónica Gutiérrez (Infobae)

Jonatan Viale (TN)

Daniel Bilotta (La Nación)

Sergio Berensztein (La Nación)

Periodista de judiciales

Silvana Boschi (Infobae)

Nicolás Pizzi (La Nación)

Hernán Capiello (La Nación)

Irina Hauser (Página/12)

Lucía Salinas (Clarín)

Alejandra Lazo (Revista Quorum)

Columnista de policiales

Federico Fahsbender (Infobae)

Gustavo Carabajal (La Nación)

Ricardo Canaletti (TN)

Mauro Szeta (Vía Szeta)

Columnista de espectáculos

Andrea Taboada (Infobae Teleshow)

Agustín Rey (News Digitales)

Leonardo Ibáñez (Revista Gente)

Pablo O. Scholz (Clarín)

Juan Pablo Godino (A24)

Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman (TN)

Gustavo Sylvestre (C5N)

Rolando Barbano (A24)

Marcelo Longobardi (Perfil)

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont (La Prensa)

Juan Pablo Gorbal (La Nueva)

Sebastián Galligo (Ahora)

Aviso publicitario para portales web

“Se quedan con mucho” (Nutrilon - Danone)

“Sabés que estamos (Juana)” (YPF)

“Algo que sí llega” (Mercado Libre)

Columnista de ciencia/salud/vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)

Norberto Abdala (Clarín)

Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)

Juli Puente (Infobae)

Maritchu Seitun (La Nación)

Rubro magazine