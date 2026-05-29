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APTRA anunció los nominados a los "Martín Fierro" de Portales Web

La ceremonia será el próximo 4 de junio en Parque Norte y se premiará a los trabajos más destacados del periodismo digital argentino en 33 categorías que abarcan desde noticias, investigación, opinión, deportes, junto a "contenidos especializados".

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados para la segunda edición de los Premios Martín Fierro de los Portales Web, una distinción creada para reconocer a los medios, periodistas y producciones más destacados del ecosistema digital argentino.

La ceremonia de entrega de premios se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y volverá a poner el foco en el crecimiento que experimentó el periodismo online durante los últimos años, consolidado como una de las principales fuentes de información para millones de usuarios.

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APTRA celebrará la segunda edición de los premios dedicados a los medios online.

APTRA celebrará la segunda edición de los premios dedicados a los medios online.

Los premios buscan distinguir a los contenidos desarrollados específicamente para plataformas digitales y abarcan una amplia variedad de formatos. Desde sitios de noticias y coberturas de actualidad hasta investigaciones periodísticas, entrevistas, documentales, columnas de opinión y contenidos especializados forman parte de una premiación que intenta reflejar la diversidad del sector.

Un reconocimiento que suma peso dentro de la industria

La edición de este año contará con 33 categorías que incluyen tanto a medios nacionales como a portales regionales y proyectos periodísticos especializados. Además de premiar a los sitios web más destacados, también se reconocerá el trabajo individual de periodistas, columnistas, analistas y editores que desarrollan su actividad en entornos digitales.

Los ganadores serán definidos mediante la votación de los integrantes de APTRA, una modalidad que convierte al galardón en un reconocimiento otorgado por profesionales de la propia industria.

Entre las categorías más relevantes aparecen Sitio de Noticias Argentino, Investigación Periodística, Periodista 2025, Documental, Innovación en Medios Digitales y Columnista Destacado en Portal Web. También habrá premios para producciones vinculadas con política, economía, deportes, espectáculos, ciencia, salud y judiciales.

Además, APTRA incluyó categorías destinadas a reconocer el trabajo de los medios del interior del país, así como a periodistas y columnistas especializados en distintas áreas temáticas.

ADEMÁS: Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

La entrega del próximo 4 de junio marcará la segunda edición de una premiación que busca consolidarse dentro del calendario anual de reconocimientos a la actividad periodística. Con más de treinta ternas en competencia y representantes de distintos sectores de la industria.

La lista completa de nominados en cada categoría:

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nación
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • MiTelefe

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nación
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick (Infobae)
  • Hugo Alconada Mon (La Nación)
  • Nicolás Wiñazki (Clarín)
  • Roberto Navarro (El Destape)
  • Francisco Olivera (La Nación)
  • Bruno Yacono (TN)

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki (Clarín)
  • Nelson Castro (Perfil)
  • Stella Garnica (A24)
  • Pablo Sirvén (La Nación)
  • Gustavo Noriega (El Observador)

Diseño integral

  • Página/12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini (Panama Revista)
  • Andrés Klipphan (Infobae)
  • Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
  • Martín Ciccioli (TN)
  • Gonzalo Rodríguez (A24)

Periodista 2025

  • Hernán De Goñi (El Cronista)
  • Jorge Fontevecchia (Perfil)
  • Victoria Liendo (Seúl)
  • Luis Novaresio (Infobae)

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
  • Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
  • Dólar: un amor argentino (El Cronista)
  • Subrogación de vientres (Filo News)

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo (Infobae)
  • Ricardo Roa (Clarín)
  • Juan Abraham (Revista Gente)
  • Javier Petersen (El Cronista)
  • José Del Rio (La Nación)
  • Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • MiTelefe

Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio/contenido de espectáculos

  • PrimiciasYa (A24)
  • Pronto
  • Teleshow (Infobae)
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show

Sitio/contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
  • Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein (Clarín)
  • Jaime Durán Barba (Perfil)
  • Felipe Pigna (Clarín)
  • Florencia Monfort (Página/12)

Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Columnista político

  • Facundo Chaves (Infobae)
  • Adrián Ventura (TN)
  • Mariano Roa (Clarín)
  • Luis Majul (El Observador)
  • Joaquín Morales Solá (La Nación)
  • Javier Fuego Simondet (La Nación)

Analista político

  • Ernesto Tenembaum (Infobae)
  • Romina Manguel (El Observador)
  • Mariana Verón (Infobae)
  • Eduardo Van der Kooy (Clarín)
  • Eduardo Aliverti (Página/12)

Columnista económico

  • Sebastián Catalano (Infobae)
  • Liliana Franco (Ámbito)
  • Javier Manuel Compte (El Cronista)
  • Ezequiel Burgo (Clarín)
  • Guillermo Laborda (El Cronista)
  • Carlos Burgueño (Perfil)

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia (Infobae)
  • Román Iucht (La Nación)
  • Daniel Avellaneda (Clarín)
  • Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán (Seúl)
  • Facundo Pastor (A24)
  • Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

Editorialista

  • Luis Majul (La Nación)
  • Carlos Pagni (La Nación)
  • Roberto Navarro (El Destape)
  • Ricardo Roa (Clarín)

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez (Infobae)
  • Jonatan Viale (TN)
  • Daniel Bilotta (La Nación)
  • Sergio Berensztein (La Nación)

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi (Infobae)
  • Nicolás Pizzi (La Nación)
  • Hernán Capiello (La Nación)
  • Irina Hauser (Página/12)
  • Lucía Salinas (Clarín)
  • Alejandra Lazo (Revista Quorum)

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender (Infobae)
  • Gustavo Carabajal (La Nación)
  • Ricardo Canaletti (TN)
  • Mauro Szeta (Vía Szeta)

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada (Infobae Teleshow)
  • Agustín Rey (News Digitales)
  • Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
  • Pablo O. Scholz (Clarín)
  • Juan Pablo Godino (A24)

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman (TN)
  • Gustavo Sylvestre (C5N)
  • Rolando Barbano (A24)
  • Marcelo Longobardi (Perfil)

Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont (La Prensa)
  • Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
  • Sebastián Galligo (Ahora)

Aviso publicitario para portales web

  • “Se quedan con mucho” (Nutrilon - Danone)
  • “Sabés que estamos (Juana)” (YPF)
  • “Algo que sí llega” (Mercado Libre)

Columnista de ciencia/salud/vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
  • Norberto Abdala (Clarín)
  • Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)
  • Juli Puente (Infobae)
  • Maritchu Seitun (La Nación)

Rubro magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo News

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