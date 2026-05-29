APTRA anunció los nominados a los "Martín Fierro" de Portales Web

La ceremonia será el próximo 4 de junio en Parque Norte y se premiará a los trabajos más destacados del periodismo digital argentino en 33 categorías que abarcan desde noticias, investigación, opinión, deportes, junto a "contenidos especializados".
La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados para la segunda edición de los Premios Martín Fierro de los Portales Web, una distinción creada para reconocer a los medios, periodistas y producciones más destacados del ecosistema digital argentino.
La ceremonia de entrega de premios se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y volverá a poner el foco en el crecimiento que experimentó el periodismo online durante los últimos años, consolidado como una de las principales fuentes de información para millones de usuarios.
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APTRA celebrará la segunda edición de los premios dedicados a los medios online.
Los premios buscan distinguir a los contenidos desarrollados específicamente para plataformas digitales y abarcan una amplia variedad de formatos. Desde sitios de noticias y coberturas de actualidad hasta investigaciones periodísticas, entrevistas, documentales, columnas de opinión y contenidos especializados forman parte de una premiación que intenta reflejar la diversidad del sector.
Un reconocimiento que suma peso dentro de la industria
La edición de este año contará con 33 categorías que incluyen tanto a medios nacionales como a portales regionales y proyectos periodísticos especializados. Además de premiar a los sitios web más destacados, también se reconocerá el trabajo individual de periodistas, columnistas, analistas y editores que desarrollan su actividad en entornos digitales.
Los ganadores serán definidos mediante la votación de los integrantes de APTRA, una modalidad que convierte al galardón en un reconocimiento otorgado por profesionales de la propia industria.
Entre las categorías más relevantes aparecen Sitio de Noticias Argentino, Investigación Periodística, Periodista 2025, Documental, Innovación en Medios Digitales y Columnista Destacado en Portal Web. También habrá premios para producciones vinculadas con política, economía, deportes, espectáculos, ciencia, salud y judiciales.
Además, APTRA incluyó categorías destinadas a reconocer el trabajo de los medios del interior del país, así como a periodistas y columnistas especializados en distintas áreas temáticas.
La entrega del próximo 4 de junio marcará la segunda edición de una premiación que busca consolidarse dentro del calendario anual de reconocimientos a la actividad periodística. Con más de treinta ternas en competencia y representantes de distintos sectores de la industria.
La lista completa de nominados en cada categoría:
Sitio de noticias argentino
Infobae
La Nación
Clarín
El Cronista
TN
MiTelefe
Contenido periodístico sobre gaming
Malditos Nerds — Infobae
La Nación
TN
Pressover News
Investigación periodística
Mariel Fitz Patrick (Infobae)
Hugo Alconada Mon (La Nación)
Nicolás Wiñazki (Clarín)
Roberto Navarro (El Destape)
Francisco Olivera (La Nación)
Bruno Yacono (TN)
Nota de actualidad
Miguel Wiñazki (Clarín)
Nelson Castro (Perfil)
Stella Garnica (A24)
Pablo Sirvén (La Nación)
Gustavo Noriega (El Observador)
Diseño integral
Página/12
Clarín
Cenital
Infobae
Ahora
Entrevista o reportaje
María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)
Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)
Crónica urbana
Facundo Pedrini (Panama Revista)
Andrés Klipphan (Infobae)
Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
Martín Ciccioli (TN)
Gonzalo Rodríguez (A24)
Periodista 2025
Hernán De Goñi (El Cronista)
Jorge Fontevecchia (Perfil)
Victoria Liendo (Seúl)
Luis Novaresio (Infobae)
Documental
Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
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