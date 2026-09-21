Murió a los 27 años el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Durante los últimos años, Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y las adicciones. Sus declaraciones se produjeron después de distintas controversias vinculadas con el consumo de alcohol y drogas, según informó People.

En diciembre de 2025, el modelo publicó en Instagram un video que luego eliminó, en el que contó detalles sobre los medicamentos que tomaba y sus ataques de pánico. En aquella oportunidad explicó que había atravesado distintas pérdidas y que buscaba que otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares supieran que no estaban solas.

“Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, había expresado.

Su madre reaccionó a aquella publicación con un mensaje de apoyo: “Presley, te queremos y no estás solo”.

Kaia Gerber también se había referido al impacto que las dificultades de su hermano tuvieron en la familia. En una entrevista publicada por la edición estadounidense de Vogue, contó que muchas veces dejó sus propias necesidades en segundo plano porque consideraba que sus padres ya tenían suficiente con la situación de Presley.

“Creo que esa también es la razón por la que empecé a identificarme como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda”, manifestó la modelo.

Kaia, además, destacó que su hermano hubiera decidido hablar abiertamente sobre sus problemas, pese a que la familia siempre había intentado mantener buena parte de su vida privada alejada de la exposición pública. “Hay un límite a lo que uno puede ocultar del mundo”, sostuvo.

Gerber había explicado en 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, que quería utilizar su experiencia para acompañar a otras personas. “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, había señalado.

En aquella conversación también definió el cuidado de la salud mental como un proceso permanente y afirmó que buscaba generar un espacio donde las personas pudieran hablar sin sentirse juzgadas.

Esa intención también se reflejó en sus redes sociales, donde impulsó los llamados “Lunes de Salud Mental”. Allí compartía experiencias relacionadas con grupos de recuperación y hablaba sobre la importancia de encontrar puntos en común con otras personas que atravesaban dificultades similares.

En 2025 también comenzó a referirse con mayor frecuencia a la importancia de la actividad física. Recordó que durante su infancia practicaba surf, waterpolo y natación, aunque había dejado el deporte cuando comenzó a trabajar como modelo. Según explicó, con el paso de los años comprendió que necesitaba recuperar esos hábitos.

Además de su carrera en la moda, Gerber colaboraba con A Sense of Home, una organización de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar. Su participación en esa entidad figuraba en la biografía publicada por DNA Model Management, agencia que lo había incorporado en 2019 y que también lo describía como inversor y empresario.

En 2016, cuando habló con la revista W sobre sus primeros trabajos en las pasarelas, había contado que su principal preocupación era no tropezarse mientras desfilaba. “Me distraigo con mucha facilidad, así que si me concentro en lo que estoy haciendo, puedo hacerlo mejor”, había explicado.

También había señalado que compartir la profesión con su hermana Kaia hacía que el modelaje fuera “mucho menos solitario”. En ese momento había decidido no continuar con la idea de asistir a la universidad porque disfrutaba de su trabajo.

En julio de 2026, con motivo del cumpleaños número 27 de Presley, Cindy Crawford le dedicó un mensaje en Facebook: “¡Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño!”.