Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

El escritor, guionista y director murió este domingo. Hermano mayor y colaborador creativo de Leonardo Favio, participó en la construcción de historias y personajes de películas fundamentales.
El escritor, guionista y director de cine Jorge Zuhair Jury murió este domingo 20 de septiembre a los 89 años, según informó Argentores. Hermano mayor de Leonardo Favio y pieza fundamental en buena parte de su obra cinematográfica, desarrolló además una extensa trayectoria propia en la literatura y el cine argentino. Hasta el momento no se informó la causa de su fallecimiento.
Nacido en 1937 en Luján de Cuyo, Mendoza, Jury construyó una obra atravesada por las historias del interior del país, los sectores populares y los personajes marginados. Su formación estuvo alejada de los caminos académicos tradicionales y se nutrió de diferentes oficios, la lectura y la observación de la vida cotidiana.
Esa mirada estuvo presente en sus cuentos, novelas y guiones, donde abordó temas como la pobreza, la desigualdad, la soledad y la dignidad de las personas sencillas.
Junto con Leonardo Favio conformó una de las duplas creativas más importantes de la cinematografía nacional. Jury aportó relatos, personajes, argumentos y guiones que su hermano trasladó a la pantalla con su particular lenguaje cinematográfico.
De esa colaboración surgieron títulos como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el Mono.
En 1969 publicó El dependiente y otros cuentos. Algunos de esos relatos se convirtieron posteriormente en la materia prima de películas dirigidas por Favio. El universo de El romance del Aniceto y la Francisca, además, regresó décadas después al cine con Aniceto, estrenada en 2008.
Jury también desarrolló su propia carrera detrás de cámara. En 1978 estrenó su primer largometraje, El fantástico mundo de la María Montiel, y luego dirigió producciones como La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo. También escribió para otros realizadores y participó en guiones como Natasha y la versión animada de Martín Fierro.
A lo largo de su trayectoria recibió varios premios Cóndor de Plata y numerosos reconocimientos por su aporte a la cultura nacional. Al comunicar su muerte, Argentores lo definió como “una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural” de la Argentina.
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