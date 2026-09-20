Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

De esa colaboración surgieron títulos como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el Mono.

En 1969 publicó El dependiente y otros cuentos. Algunos de esos relatos se convirtieron posteriormente en la materia prima de películas dirigidas por Favio. El universo de El romance del Aniceto y la Francisca, además, regresó décadas después al cine con Aniceto, estrenada en 2008.

Jury también desarrolló su propia carrera detrás de cámara. En 1978 estrenó su primer largometraje, El fantástico mundo de la María Montiel, y luego dirigió producciones como La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo. También escribió para otros realizadores y participó en guiones como Natasha y la versión animada de Martín Fierro.

A lo largo de su trayectoria recibió varios premios Cóndor de Plata y numerosos reconocimientos por su aporte a la cultura nacional. Al comunicar su muerte, Argentores lo definió como “una figura central e imprescindible de las letras, el cine y el patrimonio cultural” de la Argentina.