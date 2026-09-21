Sergio Lapegüe fue abuelo por primera vez y presentó a su nieta

CÓMO LLEGÓ AL MUNDO LA NIETA DE LAPE

El nacimiento de la nieta de Sergio estaba previsto para el doce de septiembre, pero se demoró una semana más. Y, un rato antes de llegar al mundo, a Lapegue y su esposa les llegó un significativo video, definiendo la forma en la que se iba a desarrollar el parto.

“Nos mandaron un video para contarnos que Mica estaba recibiendo el goteo para inducir el parto y que como no dilataba, el médico había decidido ir a cesárea", contó, Lapegue. Delfina pesó 3,360 kilos y midió 49 centímetros, la misma longitud que tuvo Mica al nacer, según remarcó Bochi, sobre la llamativa coincidencia.