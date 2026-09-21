Sergio Lapegüe fue abuelo por primera vez y presentó a su nieta

El conductor de Lape Club Social está más que feliz con la llegada al mundo de Delfina, su primera nieta, que se hizo desear una semana más de lo previsto.
Sergio Lapegüe, el conductor de las mañanas de América con Lape Club Social, se convirtió en abuelo por primera. Este último sábado 19 de septiembre, nació Delfina Bartolomé Lapegüe, la primera hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, a quien esperaba con ansias. Y todo es alegría en la familia.
La bebe llegó al mundo en las primeras horas de la mañana, desde el Sanatorio Otamendi, en pleno corazón de la ciudad autónoma, y fue el periodista quien compartió toda su emoción, a través de un conmovedor video que publicó en sus redes sociales. Sergio y su esposa, Silvia Bochi Torado, se mostraron entre lágrimas al conocer la noticia del nacimiento.
“¡Nació! ¡Tenemos nieta! ¡Habemus Delfi! ¡Bendiciones!”, se les escucha decir a Lapegue y su esposa, entre las imágenes. “Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente. Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida”, expresó, Lapegue.
“Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia, Delfina Bartolomé Lapegüe. Bendiciones, gracias, gracias, gracias... Gracias, gracias, gracias Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé por hacernos tan felices. Con Bochi y el tío Fran Lapegüe los amamos", compartió, el conductor, también desde su cuenta oficial de Instagram, sobre su sentir.
El nacimiento de la nieta de Sergio estaba previsto para el doce de septiembre, pero se demoró una semana más. Y, un rato antes de llegar al mundo, a Lapegue y su esposa les llegó un significativo video, definiendo la forma en la que se iba a desarrollar el parto.
“Nos mandaron un video para contarnos que Mica estaba recibiendo el goteo para inducir el parto y que como no dilataba, el médico había decidido ir a cesárea", contó, Lapegue. Delfina pesó 3,360 kilos y midió 49 centímetros, la misma longitud que tuvo Mica al nacer, según remarcó Bochi, sobre la llamativa coincidencia.
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