Tenía 61 años y falleció tras sufrir un accidente automovilístico en Benavídez. La noticia fue confirmada por su hija y generó conmoción entre quienes recuerdan su trayectoria en la televisión.
Marcela Ortiz, reconocida actriz y modelo que alcanzó popularidad en la televisión argentina, murió a los 61 años tras un accidente ocurrido el últimno sábado en Benavídez, partido de Tigre. La periodista Fernanda Iglesias dio a conocer la noticia en redes sociales y contó que se comunicó con Shelsian, la hija de la artista. “Estoy destruida, con mucho dolor”, le expresó la joven al confirmar la pérdida.
Según relató Iglesias, Ortiz había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. Antes de regresar a su casa, ambas pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la actriz tomaba por un problema cardíaco. Después de dejar a su amiga, emprendió el regreso, pero fue encontrada dentro de su Renault Sandero gris, en un zanjón y sin conocimiento.
Las personas que intervinieron intentaron reanimarla, pero no lograron salvarle la vida. De acuerdo con el relato de la periodista, el teléfono de Ortiz sonó mientras le practicaban maniobras de RCP: era Farjat, que quería comprobar si su amiga había llegado bien. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y, según la información difundida, se esperaba que la autopsia permitiera determinar qué sucedió.
Ortiz construyó una carrera en el modelaje, el cine, la televisión y el teatro, con una fuerte presencia mediática durante los años 80 y 90. Participó en películas como Los extermineitors y Bañeros II, la playa loca, ambas estrenadas en 1989, y también formó parte de producciones televisivas como El amor tiene cara de mujer. Además, su nombre quedó ligado a la farándula argentina por su matrimonio con Raúl Taibo, celebrado en 1993, y por sus vínculos con distintas figuras del espectáculo.
Tras conocerse la noticia, su hija Shelsian publicó un mensaje de despedida en Instagram: “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una”, escribió junto a una fotografía con su madre. Luego expresó su dolor con palabras que reflejaron el impacto de la pérdida: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre”. Y agregó: “Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.
La joven también explicó que no suele exponer su vida privada, pero que sintió la necesidad de expresarse ante una situación que la desbordaba. Mientras atraviesa el duelo, la investigación deberá establecer las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la muerte de la actriz.
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