Tras conocerse la noticia, su hija Shelsian publicó un mensaje de despedida en Instagram: “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una”, escribió junto a una fotografía con su madre. Luego expresó su dolor con palabras que reflejaron el impacto de la pérdida: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre”. Y agregó: “Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

La joven también explicó que no suele exponer su vida privada, pero que sintió la necesidad de expresarse ante una situación que la desbordaba. Mientras atraviesa el duelo, la investigación deberá establecer las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la muerte de la actriz.