Gran Hermano Generación Dorada: Luana tuvo su "derecho a réplica"

El “derecho a réplica” debutó en esta edición como importación de la versión italiana: alguien del afuera responde lo que se dijo adentro. Luana fue la primera víctima del DAR cuando en marzo, después de cortarle en un streaming a Lucas -su novio de seis años- para abrirse a un juego con Franco Zunino, la producción la sentó frente a él. Lucas la acusó de poco valiente, de vida paralela, de no ser amor. Ella lloró, le reclamó al Big “¿Por qué me hicieron esto?” y amenazó con irse. La respuesta del programa fue seca: es parte del formato por lo que su abuela, su hermana y su tío abuelo salieron entonces a decir que había sido “un golpe bajo”.