Netflix: los estrenos de septiembre que llegan con Darín, Fito Páez y nuevas series

Además, septiembre marcará el regreso de Fauda con su quinta temporada.

Las películas que llegan en septiembre

Entre las películas aparecen títulos de distintos géneros y países. Gandhari se estrenará el 3 de septiembre, mientras que el 9 llegará ¿Por qué me casé, entonces?, nueva comedia dramática de Tyler Perry.

El 10 será el turno de Chumbak y ¡Llama a mi agente!: La película, continuación cinematográfica de la exitosa producción francesa. Un día después se incorporará Gracias, equipo, una comedia española centrada en un retiro empresarial que cambia de rumbo cuando los empleados descubren que habrá despidos.

El 18 de septiembre llegará Las mejores, una película juvenil sobre dos amigas que ingresan a un competitivo equipo universitario de danza Bollywood. El 25 se estrenará Unabomber, mientras que el 29 llegará Mononoke III: La maldición de la serpiente.

Series, anime y nuevas temporadas

La oferta de series será todavía más extensa. Mal de amores, adaptación de la novela de Ángeles Mastretta, llegará el 2 de septiembre y estará ambientada en el México del siglo XIX.

El 8 será el estreno de la quinta temporada de Fauda, mientras que ese mismo día debutará DANG!. El 10 llegará La timonel, ficción juvenil sobre una joven que ingresa a una escuela exclusiva y termina como timonel de un equipo masculino.

El 16 se estrenará La muñeca y el 17 llegarán tres títulos importantes: Te conozco, Plastic Beauty y Monstruo: La historia de Lizzie Borden. Ese mismo día también comenzará Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2.

El 22 será el turno de Minerva Academy y el 24 llegarán Mis muertos tristes, Un mundo diferente y Balaraw: Blood Island.

El 25 se estrenará El problema final, adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte, y también comenzará STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure. El 29 llegará LEGO One Piece.

Documentales y realities

Los documentales también tendrán un lugar importante. El 1 de septiembre llegará Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral, sobre la repercusión que tuvo la participación de Rachael Gunn en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 2 se estrenará Punto de inflexión: Generación 11S, mientras que el 8 llegará Al descubierto: Mr. T, documental sobre la vida de Laurence Tureaud, conocido mundialmente como Mr. T. Netflix también sumará El doc de la IA el 12 de septiembre.

Entre los realities se destaca Habilidad física 100: Italia, que debutará el 11 de septiembre, y Habilidad física 100: México, previsto para el 16. El 23 será el turno de Wonka: El boleto dorado.