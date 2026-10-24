Participó en Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz. En 2002 integró El violinista en el tejado, nuevamente con Soriano y Rita Cortese, mientras que al año siguiente compartió escenario con Raúl Lavié en Zorba.

También actuó en Te quiero, sos perfecto… cambiá, bajo la dirección de Ricky Pashkus, y en las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, donde interpretó a Cliff Bradshaw, dirigido por Ariel del Mastro.

Entre sus trabajos teatrales también sobresalieron Visitando al señor Green, junto a Pepe Soriano, y Tres hermanas, dentro del ciclo solidario Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro.

Otra de las facetas importantes de su carrera fue el teatro infantil, donde participó en numerosas producciones. Entre ellas se destacaron Pulgarcito en busca de Bella Durmiente, La familia Frankenstein y Doña Disparate y Bambuco, la recordada obra de María Elena Walsh en la que compartió escenario con Georgina Barbarossa.

También integró el elenco de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, y participó como cantante en distintas producciones musicales.

Su paso por Les Luthiers

Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria llegó entre 2009 y 2012, cuando se desempeñó como reemplazante oficial de integrantes de Les Luthiers, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich.

Durante ese período participó en los espectáculos Lutherapia y ¡Chist!, una experiencia que le permitió incorporarse temporalmente a uno de los grupos humorísticos y musicales más reconocidos de habla hispana.

Su actividad artística también se extendió a la televisión, donde acompañó a Barbarossa en programas como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina.

Además, tuvo participaciones en las ficciones Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, así como en la miniserie rusa Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro.

En cine intervino en Cicatrices, de Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso.

El dolor de Georgina Barbarossa

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda tristeza en Georgina Barbarossa, quien mantenía con Trepat una amistad de varias décadas.

Siempre en mi ❤️. Para siempre conmigo. Gracias por todo. Marce Trepat. https://t.co/22m6mz17QP — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) October 24, 2026

“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, expresó la conductora en una publicación de Instagram acompañada por fotografías de distintos momentos compartidos.

Barbarossa también reveló que su amigo falleció mientras dormía en su casa. “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto”, escribió.

Desde 2008, Trepat había elegido vivir en Villa Giardino, alejado del ritmo de Buenos Aires. Había conocido la localidad cordobesa durante sus visitas al hotel de la Asociación Argentina de Actores y decidió establecerse definitivamente allí después de finalizar su participación en Cabaret.

En una entrevista concedida años atrás, había explicado su elección: “Este es mi rato con la naturaleza, una vida sencilla, tranquila”.

Barbarossa cerró su despedida con palabras cargadas de emoción: “Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos”.

Y agregó una última referencia al lugar donde su amigo había encontrado tranquilidad: “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás, Marce, siempre, siempre”.