Nations League: Francia le ganó a Bélgica sobre el final e Italia goleó a Turquía

Los Galos vencieron 1 a 0 al conjunto belga con un gol de Michael Olise en el cierre del partido, mientras que la Azzurra aplastó 4 a 1 a Turquía como visitante y consiguió su primera victoria oficial del ciclo de Mancini.
La segunda fecha de la UEFA Nations League dejó dos resultados importantes en el Grupo A1, con Francia e Italia como protagonistas. Los Galos derrotaron 1-0 a Bélgica gracias a un gol sobre el cierre, mientras que la Azzurra se recuperó de su derrota inicial con una goleada 4-1 ante Turquía. De esta manera, ambos seleccionados consiguieron su primera victoria en el certamen y volvieron a meterse en la pelea.
Francia fue superior a Bélgica durante buena parte del encuentro, aunque tuvo que esperar hasta los últimos minutos para encontrar el gol. Doué fue uno de los más peligrosos y estrelló un remate en el travesaño, mientras que Lammens respondió cada vez que fue exigido. Los belgas también tuvieron sus oportunidades, especialmente con De Bruyne y De Ketelaere, pero no lograron aprovecharlas y llegaron al descanso con el marcador en cero.
El desahogo para Zinedine Zidane llegó a los 88 minutos, cuando Michael Olise recibió en mitad de cancha, avanzó hacia el centro y definió con un remate bajo para el 1-0 final. Antes, Maignan había salvado a Francia en un mano a mano frente a Lukebakio. El entrenador francés festejó con todo el gol y consiguió así su segunda victoria al frente del seleccionado, luego del triunfo ante Turquía en el debut. Bélgica, que venía de ganarle a Italia, sufrió su primera caída en el torneo.
Italia, por su parte, reaccionó de la mejor manera y goleó 4-1 a Turquía como visitante. Alessandro Bastoni abrió el marcador a los nueve minutos y Davide Frattesi amplió la diferencia a los 22, después de una buena jugada colectiva. Cinco minutos más tarde apareció Michael Kayode para marcar el tercero, mientras que Pio Esposito selló la goleada apenas iniciado el segundo tiempo, luego del descuento de Baris Yilmaz. Sandro Tonali también tuvo una actuación destacada en la mitad de la cancha, en una Azzurra que aprovechó las dificultades defensivas del conjunto de Vincenzo Montella.
El resultado significó la primera victoria oficial de Roberto Mancini en esta nueva etapa al frente de Italia, que había comenzado con una derrota 2-0 ante Bélgica. Turquía, en tanto, tampoco pudo sumar después de caer frente a Francia en la primera fecha. Con el triunfo, la Azzurra recuperó terreno en el Grupo A1 y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia: el próximo viernes visitará a Francia en París, mientras que los galos buscarán mantener el liderazgo.
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