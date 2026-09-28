Nations League: Francia le ganó a Bélgica sobre el final e Italia goleó a Turquía

El desahogo para Zinedine Zidane llegó a los 88 minutos, cuando Michael Olise recibió en mitad de cancha, avanzó hacia el centro y definió con un remate bajo para el 1-0 final. Antes, Maignan había salvado a Francia en un mano a mano frente a Lukebakio. El entrenador francés festejó con todo el gol y consiguió así su segunda victoria al frente del seleccionado, luego del triunfo ante Turquía en el debut. Bélgica, que venía de ganarle a Italia, sufrió su primera caída en el torneo.