También se conocieron conversaciones de diciembre de 2025, marzo y mayo, además de enlaces de canciones de YouTube y respuestas a publicaciones del cantante en redes sociales.

El comunicado de Paula tras la difusión de los chats y la renuncia de su abogada

En medio de la repercusión que generaron las capturas, Paula difundió un comunicado en el que confirmó que decidió dejar de hablar públicamente sobre el caso hasta que avance la investigación.

"Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto con mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia", expresó.

El mensaje llegó después de que Adela González renunciara a su representación legal, una decisión que la propia abogada vinculó con diferencias personales y profesionales, cuyos detalles se encuentran bajo secreto profesional.

En declaraciones televisivas, González explicó que le había recomendado a Paula no realizar entrevistas ni hablar públicamente hasta que estuvieran presentadas todas las pruebas judiciales.

"Yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas", sostuvo en diálogo con Yanina Latorre.

Además, aclaró que no compartía la manera en que la denunciante estaba llevando adelante la exposición mediática: "Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen".

La abogada también recordó que había solicitado que la denuncia fuera remitida al Juzgado N° 6, donde existía una presentación anterior vinculada con los mismos hechos. Esa causa había sido archivada luego de que Paula no se presentara a ratificarla ni cumpliera con las instancias correspondientes.

"No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa", aclaró González.

La denuncia contra Joaquín Levinton y las versiones enfrentadas

La denuncia actual tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. Paula sostiene que mantuvo una relación sexoafectiva con el cantante entre 2015 y 2020 y que durante ese período habría sufrido situaciones de violencia y abuso sexual.

En entrevistas televisivas, la mujer aseguró que fue obligada a consumir cocaína y participar de encuentros sexuales y grabaciones sin su consentimiento. También manifestó que espera que la Justicia encuentre los videos a los que hizo referencia.

Por su parte, Levinton rechazó las acusaciones y sostuvo que la mujer lo viene acosando desde hace años. En su descargo inicial, afirmó que nunca fueron pareja y que cuenta con capturas de mensajes y otras pruebas para respaldar su versión.

Con la difusión de los chats y el reciente comunicado de Paula, el caso suma nuevos elementos de exposición pública, mientras se espera que la investigación judicial avance sobre las pruebas presentadas por ambas partes.