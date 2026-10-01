Boca presentó un proyecto para la ampliación de la Bombonera

La propuesta descarta la compra de propiedades vecinas sobre la calle Del Valle Iberlucea y se enfoca en una reestructuración interna que añadirá 23.000 nuevas ubicaciones.
Boca Juniors presentó ante sus socios el proyecto oficial de ampliación de La Bombonera para llevar la capacidad a 80.000 espectadores. La propuesta descarta la compra de propiedades vecinas sobre la calle Del Valle Iberlucea y se enfoca en una reestructuración interna que añadirá 23.000 nuevas ubicaciones
Los detalles de la ampliación de la Bombonera se dieron a conocer en una charla realizada el martes por la noche en el Salón Filiberto. Al encuentro asistieron alrededor de 100 personas, que pudieron conocer imágenes y características del plan impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.
La iniciativa no prevé adquirir las viviendas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea. En cambio, propone desplazar cuatro metros el campo de juego hacia las vías, retirar los palcos actuales y levantar una nueva construcción con dos plateas y 216 palcos, distribuidos en seis niveles. Ese sector pasaría de unos 3.000 a 9.500 lugares.
El nuevo diseño permite prescindir de los 48 lotes linderos, aprovechándose así del espacio aéreo y el rediseño de las pendientes existentes. Al construir una cuarta bandeja de siete filas apoyada sobre torres de acceso, la obra suma altura sin exceder los límites del terreno del club. Estas torres de soporte contarán con un pasaje inferior que permitirá el tránsito del tren por debajo de las instalaciones, contando ya con el aval de la CNRT y Ferrosur.
En paralelo, la estrategia para elevar el aforo se sostiene en la reconversión de asientos en tribunas populares. El club retirará las butacas del sector K y de la platea alta para transformar ambos niveles en sectores generales, agregando miles de lugares de pie. Asimismo, se modificará la inclinación de las populares bajas norte y sur con un cierre recto que sumará tres mil ubicaciones y mejorará la visión directa al campo.
El plan maestro incluye un techo para cubrir la parte superior de las gradas y una pantalla LED de 360 grados. En las últimas horas causó entusiasmo entre los hinchas la filtración de un render que muestra la reaparición de la clásica torre de homenajes, un mástil icónico que formó parte del estadio hasta su remoción en 1995.
Pese a sumar una cuarta bandeja, la altura total del recinto alcanzará los 40 metros, manteniéndose por debajo de estadios europeos como el Santiago Bernabéu o el Allianz Arena. Desde la institución remarcaron la proyección del estadio al señalar que “el objetivo de Boca es superar los 80.000 espectadores” mediante el aprovechamiento integral de cada sector. Se prevé que el montaje de las torres iniciales comience durante este año, mientras que la demolición y reconstrucción del sector de palcos se ejecutará progresivamente a partir de 2027.
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