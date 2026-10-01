Boca presentó un proyecto para la ampliación de la Bombonera

En paralelo, la estrategia para elevar el aforo se sostiene en la reconversión de asientos en tribunas populares. El club retirará las butacas del sector K y de la platea alta para transformar ambos niveles en sectores generales, agregando miles de lugares de pie. Asimismo, se modificará la inclinación de las populares bajas norte y sur con un cierre recto que sumará tres mil ubicaciones y mejorará la visión directa al campo.

El plan maestro incluye un techo para cubrir la parte superior de las gradas y una pantalla LED de 360 grados. En las últimas horas causó entusiasmo entre los hinchas la filtración de un render que muestra la reaparición de la clásica torre de homenajes, un mástil icónico que formó parte del estadio hasta su remoción en 1995.

Pese a sumar una cuarta bandeja, la altura total del recinto alcanzará los 40 metros, manteniéndose por debajo de estadios europeos como el Santiago Bernabéu o el Allianz Arena. Desde la institución remarcaron la proyección del estadio al señalar que “el objetivo de Boca es superar los 80.000 espectadores” mediante el aprovechamiento integral de cada sector. Se prevé que el montaje de las torres iniciales comience durante este año, mientras que la demolición y reconstrucción del sector de palcos se ejecutará progresivamente a partir de 2027.