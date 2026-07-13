Murió Sam Neill, uno de los actores más queridos de Jurassic Park

En el comunicado con el que anunciaron su muerte, la familia destacó que "la pérdida fue repentina e inesperada", aunque remarcó que el actor permanecía libre de cáncer.

Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Neill se mudó a Nueva Zelanda cuando tenía siete años. Allí desarrolló gran parte de su vida y comenzó una extensa carrera artística que lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Su primer gran papel llegó con Sleeping Dogs (1977), considerada la primera producción cinematográfica neozelandesa en más de una década. Más tarde ganó notoriedad con My Brilliant Career y consolidó su prestigio con películas como Dead Calm, The Piano, Event Horizon, Omen III: The Final Conflict y A Cry in the Dark.

La consagración mundial llegó en 1993, cuando Steven Spielberg lo eligió para interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park. Compartió el elenco con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough, dando vida a uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia.

Neill retomó ese papel en Jurassic Park III (2001) y volvió a interpretarlo en Jurassic World: Dominion (2022), cerrando así una historia de casi tres décadas ligada a la exitosa saga.

Además de su trabajo en cine, dejó una destacada trayectoria en televisión con participaciones en series como Peaky Blinders, donde interpretó al inspector Chester Campbell, y The Tudors, en la que dio vida al cardenal Thomas Wolsey. También recibió nominaciones a los premios Emmy por su actuación en la miniserie Merlin y por narrar el documental Wild New Zealand.

Fuera de los escenarios, el actor era un apasionado de la vitivinicultura. Era propietario de la bodega Two Paddocks, ubicada en la región de Central Otago, en Nueva Zelanda, donde producía vinos pinot noir y riesling. También compartía habitualmente en sus redes sociales imágenes de su granja y de los animales que criaba, muchos de ellos bautizados con nombres de colegas y amigos del mundo del espectáculo.