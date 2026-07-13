Robert De Niro llega a Netflix con "El hombre que susurra"

La producción es de AGBO, la compañía de los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes adquirieron los derechos del libro en 2018, antes incluso de su publicación en 2019 por Celadon Books. Netflix se sumó al proyecto en 2022 y la filmación se realizó en la costa este de Estados Unidos durante la primavera de 2025. La película cuenta con calificación R -Restringida, para personas menores de 17 años- por violencia, imágenes perturbadoras y lenguaje.