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Robert De Niro llega a Netflix con "El hombre que susurra"

La película de próximo estreno en el canal de streaming se presenta como una de las apuestas fuertes de Netflix para el género de thriller criminal en 2026.

Netflix confirmó el estreno para el viernes 28 de agosto de 2026 de "El hombre que susurra" (The Whisper Man), la adaptación cinematográfica del exitoso thriller psicológico del escritor inglés Alex North, protagonizada por Robert De Niro en el rol de un detective retirado, junto a Adam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton.

La historia sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor de novelas policiales que enviudó recientemente y se muda con su hijo de ocho años, Jake (Acston Luca Porto), a la tranquila localidad de Featherbank en busca de un nuevo comienzo. Poco después de la mudanza, el niño es secuestrado, lo que obliga a Tom a contactar a su padre distanciado, el detective retirado Pete Willis (Robert De Niro), quien había sido clave en la resolución de un caso similar décadas atrás.

Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott y Michael Keaton

Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott y Michael Keaton

La desaparición del niño guarda una inquietante conexión con un antiguo asesino serial conocido como "El Hombre que susurra” (The Whisper Man), un caso que había aterrorizado a la comunidad años antes. La investigación también involucra a la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan).

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El elenco se completa con Michael Keaton (en el rol de Frank Carter, el asesino), John Carroll Lynch, Hamish Linklater, Owen Teague y Will Brill. El responsable del filme es el director, actor, escritor y productor neozelandés James Ashcroft ("Atrapados en la oscuridad" y "La ley de Jenny Pen"), mientras que el guion fue adaptado por Ben Jacoby ("La primera profecía") y Chase Palmer ("It").

La producción es de AGBO, la compañía de los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes adquirieron los derechos del libro en 2018, antes incluso de su publicación en 2019 por Celadon Books. Netflix se sumó al proyecto en 2022 y la filmación se realizó en la costa este de Estados Unidos durante la primavera de 2025. La película cuenta con calificación R -Restringida, para personas menores de 17 años- por violencia, imágenes perturbadoras y lenguaje.

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