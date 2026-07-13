Jack Johnson regresa a Argentina

El show en vivo también acompaña al documental Surfilmusic, que recorre el camino de Johnson desde sus inicios como joven surfista en la costa norte de Hawaii hasta convertirse en un aclamado cineasta detrás de las icónicas películas de surf “Thicker Than Water” (1999) y “The September Sessions” (2000), y finalmente en uno de los cantautores más influyentes del mundo.

La película muestra cómo sus primeros años filmando películas de surf con sus amigos más cercanos sentaron las bases para un viaje creativo de por vida, capturando momentos dentro y fuera del agua que luego inspirarían muchas de sus canciones. Al combinar imágenes nunca antes vistas de aquellas películas de surf formativas con archivos personales y familiares de Johnson con reflexiones actuales. Surfilmusic revela cómo las experiencias vividas, la amistad y la exploración han dado forma al sonido y a las historias detrás de su música.

La preventa exclusiva para clientes BBVA comienza el lunes 13 de julio a las16, y la venta general el martes 14 de julio a las 16 a través de http://movistararena.com.ar.

Música con propósito

El artista multiplatino y surfista Jack Johnson ha lanzado ocho álbumes de estudio y tres álbumes en vivo, con más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su sello Brushfire Records y sus prácticas de giras sustentables han sido referentes de iniciativas ambientales dentro de la industria de la música. Mientras que su red de acción social All At Once conecta a sus fans con organizaciones locales sin fines de lucro.

Junto a su esposa Kim, Johnson fundó la Kkua Hawaii Foundation, dedicada a apoyar la educación ambiental en escuelas y comunidades de Hawaii, y la Johnson Ohana Foundation, que promueve la educación ambiental, artística y musical a nivel global.

Desde 2001, los ingresos de sus álbumes y giras, junto con sus actividades filantrópicas personales, han contribuido con más de 40 millones de dólares a causas benéficas.