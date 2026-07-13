"Michael" se convirtió en un récord para un biopic

El director Antoine Fuqua, responsable de éxitos como "Día de entrenamiento" y "El justiciero", declaró que el desafío de retratar a una figura tan compleja y controvertida como Michael Jackson fue uno de los más grandes de su carrera. Por su parte, la familia músico ha celebrado el logro como un homenaje digno al legado del artista.

Con este récord, "Michael" no solo se posiciona como un éxito comercial, sino que también reafirma el poder de los biopics musicales en la industria cinematográfica actual, un género que ha demostrado ser especialmente rentable en la era post-pandemia.