"Michael" se convirtió en un récord para un biopic

La primera parte de la película biográfica del "Rey del Pop" estrena da en abril de este año, logró alcanzar este codiciado hito de recaudación.
La película "Michael", el ambicioso biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua, superó los mil millones de dólares en recaudación mundial, convirtiéndose en el primer biopic de la historia en alcanzar esta cifra.
Según datos publicados por Variety, el film producido por Lionsgate y la familia Jackson logró este hito en tiempo récord, consolidándose como uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años y superando ampliamente a otros biopics musicales como "Bohemian Rhapsody" y "Elvis".
La biopic, que recorre la vida del “Rey del Pop” desde su infancia en los Jackson 5 hasta su etapa como solista, ha sido impulsado por una combinación de nostalgia, música inolvidable y una producción de alto nivel. Las escenas de conciertos, coreografías y la banda sonora original -con temas remasterizados de Jackson- parecen ser la clave para atraer tanto a fanáticos más antiguos como a nuevas generaciones.
La película sobre Michael Jackson recaudó 629,8 millones de dólares en el extranjero y 371,8 millones en Estados Unidos, lo que eleva su recaudación mundial a 1.001 millones de dólares. El filme también ha generado un fuerte impacto cultural, impulsando un resurgimiento del catálogo musical de Michael Jackson en plataformas de streaming.
El director Antoine Fuqua, responsable de éxitos como "Día de entrenamiento" y "El justiciero", declaró que el desafío de retratar a una figura tan compleja y controvertida como Michael Jackson fue uno de los más grandes de su carrera. Por su parte, la familia músico ha celebrado el logro como un homenaje digno al legado del artista.
Con este récord, "Michael" no solo se posiciona como un éxito comercial, sino que también reafirma el poder de los biopics musicales en la industria cinematográfica actual, un género que ha demostrado ser especialmente rentable en la era post-pandemia.
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