Nacho Viale habló tras la disculpas del periodista que dio una noticia falsa sobre Juana Viale

La información había circulado con rapidez tanto en redes sociales como en medios tradicionales, en un contexto marcado por la reciente separación del exmandatario de Juliana Awada. La versión fue atribuida a Torchia, quien sostuvo la información hasta que los propios protagonistas la desmintieron de manera contundente.

Embed - PEDIDO DE DISCULPAS DE FRANCO TORCHIA: "ES TOTALMENTE LA VERSIÓN DE UN VÍNCULO DE JUANA CON MACRI"

Días después, el periodista reconoció públicamente el error y afirmó que la información era “absolutamente falsa”. En su descargo, explicó que había confiado en una fuente incorrecta y pidió disculpas directas a Juana Viale, admitiendo el daño generado a ella y a su entorno.

Tras ese pedido de perdón, Nacho Viale respondió a un posteo que sugería un posible avance judicial. Su mensaje fue directo: “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas”. De esa manera, descartó cualquier continuidad del conflicto en tribunales.

nacho-viale-2175341 (1)

El productor agregó que se había hecho “justicia de una injusticia” y remarcó la importancia de reconocer los errores en los medios. Con esa definición, dio por concluido el episodio y buscó marcar un límite frente a la circulación de información no verificada.