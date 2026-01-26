Nacho Viale habló tras la disculpas del periodista que dio una noticia falsa sobre Juana Viale

Tras la desmentida pública, Nacho Viale aceptó las disculpas de Franco Torchia y descartó avanzar judicialmente por la versión falsa sobre Juana Viale.
El productor Nacho Viale tomó una decisión clara luego de que el periodista Franco Torchia pidiera disculpas públicas por haber difundido una versión falsa sobre un supuesto vínculo entre Juana Viale y el expresidente Mauricio Macri. A través de sus redes sociales, el nieto de Mirtha Legrand dejó en claro que el tema quedaba cerrado y que no habría acciones posteriores.
La información había circulado con rapidez tanto en redes sociales como en medios tradicionales, en un contexto marcado por la reciente separación del exmandatario de Juliana Awada. La versión fue atribuida a Torchia, quien sostuvo la información hasta que los propios protagonistas la desmintieron de manera contundente.
Días después, el periodista reconoció públicamente el error y afirmó que la información era “absolutamente falsa”. En su descargo, explicó que había confiado en una fuente incorrecta y pidió disculpas directas a Juana Viale, admitiendo el daño generado a ella y a su entorno.
Tras ese pedido de perdón, Nacho Viale respondió a un posteo que sugería un posible avance judicial. Su mensaje fue directo: “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas”. De esa manera, descartó cualquier continuidad del conflicto en tribunales.
El productor agregó que se había hecho “justicia de una injusticia” y remarcó la importancia de reconocer los errores en los medios. Con esa definición, dio por concluido el episodio y buscó marcar un límite frente a la circulación de información no verificada.
