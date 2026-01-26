L-Gante y Maxi López, cara a cara por primera vez en vivo

Ambos llegaron al estudio en un clima distendido. Risas, recuerdos y comentarios sin tensión marcaron una charla atravesada por un nombre en común: Wanda Nara, expareja de los dos. Lejos de cruces incómodos, el diálogo mostró un tono calmo y hasta reflexivo, con momentos de humor que el público siguió en tiempo real.

L-Gante recordó el viaje a Ginebra, en diciembre de 2024, cuando acompañó a Wanda y a sus hijos para el reencuentro con Maxi. Contó cómo se alojaron en un hotel y cómo fue el primer cara a cara. Maxi sumó anécdotas del encuentro y reconoció lo particular de la situación, aunque sin dramatizarla.

Uno de los momentos más comentados fue cuando hablaron de la imagen de los tres desayunando juntos, que en su momento se viralizó. L-Gante explicó que para él esa foto reflejaba madurez y ausencia de conflicto. Dijo que poder reunirse con la pareja de una expareja sin problemas es parte de querer que el otro esté bien.

Maxi coincidió con esa mirada y agregó comentarios en tono irónico sobre la escena. El intercambio dejó en claro que, al menos en ese espacio, no hubo reproches ni pases de factura.

Frases que quedaron

La charla avanzó hacia el inicio de la relación entre L-Gante y Wanda. El cantante contó cómo se conocieron en un evento de boxeo y cómo empezó el vínculo. También habló de una propuesta de casamiento que, según relató, le generó dudas.

Sobre el final, Maxi lanzó la frase que quedó resonando: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”. La escena cerró con risas y dejó un mensaje claro: cuando hay voluntad, incluso historias cruzadas pueden convivir sin conflicto.