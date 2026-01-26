Natalie Portman defendió a la película "Belén" tras quedar fuera del Oscar

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y sólo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”, dijo. Entre los ejemplos, mencionó a “Belén”, junto a otros títulos internacionales, y afirmó que son historias que merecen ser conocidas por el público.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, Belén formaba parte de la lista de 15 precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2026. Pese a que todas las expectativas de los argentinos estaban puestas en que el film consiguiera su nominación, finalmente las cinco elegidas fueron la iraní "It Was Just An Accident", la brasileña "O Agente Secreto", la noruega "Sentimental Value", la hispano-francesa "Sirat" y la tunecina "The Voice of Hind".

Reconocimiento internacional

Portman añadió que producir y lanzar una película es un proceso complejo, incluso tras conseguir financiamiento y participar en festivales, y que el reconocimiento muchas veces llega tarde. “Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras”, afirmó.

Por su parte, Dolores Fonzi compartió en su cuenta de Instagram la emoción por el apoyo de la actriz.

El gesto sorprendió también por el pasado entre Portman y Fonzi, vinculado a un episodio mediático en 2006 durante la relación de Natalie con Gael García Bernal, pareja de Fonzi en ese momento. Según trascendidos, hubo un malentendido que generó tensión pública, aunque Fonzi aclaró años después que la visita de Portman no tuvo otra intención que la profesionalidad y admiración mutua.