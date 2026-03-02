Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Si bien en un principio la idea era que el nacimiento se produjera en Argentina, la joven pareja recibió a Gia -su primera hija- en Italia, donde actualmente residen por los compromisos profesionales del delantero de la Roma. La fecha de parto estaba prevista para el 11 de marzo, por lo que la familia de Oriana había viajado a la capital italiana para acompañarla en los últimos días del embarazo.

image

Oriana Sabatini, de 29 años, pudo cumplió su deseo de tener cerca a sus seres queridos en el nacimiento de su hija “Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí” había explicado oportunamente la cantante y modelo, dejando en claro la importancia de vivir el parto junto a Paulo y una una partera argentina.

El nacimiento de Gía llegó en un momento muy especial para Paulo Dybala, a sólo unas horas después del empate 3 a 3 en el clásico entre Roma y Juventus, un partido de especial relevancia para el futbolista argentino.

El anuncio del embarazo de la joven pareja llegó en septiembre cuando la pareja eligió un modo original y cargado de significado para compartir la noticia con sus seguidores: el “primer posteo de nosotros tres” y lejos de limitarse a una imagen tradicional, la Oriana y Paulo recrearon en sus historias de Instagram una tradición íntima que los más fieles seguidores podían identificar, una particular escena inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado que años atrás usaron para confirmar públicamente su relación.

image

En esa oportunidad, publicaron dos imágenes -una en la cuenta de Paulo y otra en la de Oriana- donde sus versiones animadas aparecían juntas, sonrientes y abrazadas, frente a una cuna. El personaje de ella, tiene las manos sobre el vientre -sugiriendo la llegada del bebé- mientras el contorno verde brillante -propio del universo de Danny Phantom- reforzaba el guiño para quienes conocen el inicio de su historia de amor.