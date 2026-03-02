Rosalía conquistó los Brit Awards y compartió escenario con Björk

Hasta el momento, ningún artista español había conseguido ese reconocimiento, que se otorgó por primera vez el 18 de octubre de 1977 y que entrega la BPI (Industria Fonográfica Británica). Por otra parte, la ceremonia del pasado sábado fue la primera en realizarse fuera de Londres.

Embed

Para la gala, Rosalía lució un vestido de color rojo y el pelo recogido, y después de recibir el premio, agradeció el reconocimiento con un breve discurso que defendió la música en español y la diversidad cultural “Es un honor poder llevar mi música fuera de casa”, expresó, al tiempo que reconoció el trabajo de otros artistas que crean en español y llamó a celebrar “las diferentes culturas y los diferentes lenguajes”.

La artista catalana protagonizó una de las actuaciones más espectaculares de la noche al interpretar “Berghain”, -primer corte de "Lux" su nuevo disco-, en una versión novedosa que comenzó con una introducción lírica acompañada por orquesta y evolucionó hacia un estilo electrónico.

El escenario estaba dispuesto como un cubo en el centro del Co-Op Live -el estadio/arena para entretenimiento más grande del Reino Unido- sirvió de marco para la sorpresiva aparición de la intérprete islandesa Björk, que se sumó para cantar algunos versos de la canción de la que también es coautora, con un vestuario futurista que sorprendió.

Embed

El premio a Rosalía y su posterior actuación la consolidan a la catalana como artista de gran proyección internacional. Su presentación en Manchester fue la antesala de su gira mundial, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá ocho fechas en España, con paradas en Madrid y Barcelona.