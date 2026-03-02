Como es la nueva casa de Pampita: un palacio francés por el que paga 15 dólares de alquiler

La expresentadora de "Los ocho escalones" eligió para alquilar un palacio en pleno corazón de ese barrio porteño, de novecientos ochenta y tres metros cuadrados totales, distribuidos en 14 ambientes, con detalles de sofisticación y glamour acordes al lugar. Si bien el terreno está en venta -valuado en 12 millones de dólares- hace un tiempo, ella lo adquirió, en principio, por el plazo de un año.

La casona que incluye un imponente jardín y una exclusiva piscina descubierta y cuenta con 8 habitaciones ideales para que cada uno de los integrantes de la familia -Pampita más sus cuatro hijos- tenga su lugar privado. También, incluye cuatro baños y dos cocheras en una distribución que favorece la comunicación entre todos los espacios por lo que Carolina pagará, por mes, un aproximado de 15 mil dólares.

Uno de los ambientes que más se destacan en la nueva propiedad - del hijo de un conocido funcionario público de la provincia de La Pampa, de donde es oriunda la exconductora- está una imponente mesa de madera maciza, de líneas nobles y espíritu campestre, realizada por una reconocida casa de decoración. De formato rectangular y estructura sólida, transmite una estética campestre moderna, ideal para largas sobremesas familiares y reuniones con amigos.

Para Pampita el día comienza a solas. Despertarse unos minutos antes que el resto de la casa para tener un momento propio -aunque sea un café en silencio-, le cambia completamente el tono del día. Además, todo se agenda. Reuniones, actividades escolares, entrenamientos y hasta momentos personales.

Y, para lucir siempre impecable y resolver sus looks con poco tiempo y practicidad, Carolina apuesta a prendas versátiles, colores combinables y accesorios que elevan el outfit. Un vestidor pensado facilita vestirse rápido sin resignar elegancia.

