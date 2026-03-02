Gran Hermano Generación Dorada: la guerra entre Andrea del Boca y Yanina Zilli

Zilli no solo destaca en el control casi absoluto de Andrea logró en la cocina -como sucede en cada edición se transforma en punto central del poder en la casa-, sino que también destacó una cuestión “energética” de ella “Es una mala onda intensa”.

Por su parte, Del Boca destacó que le pareció muy floja la actitud de Zilli en el vivo con Santiago del Moro al intentar ir en contra suyo y especuló con que igual “no va a subirla al ring”, y por eso, en el confesionario expresó “Me gustaría que me lo diga de frente si tiene un problema”.

“Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística. Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar delante mío” le dijo Andrea del Boca a Gran Hermano en el confesionario.

También la popular actriz de telenovelas se descargó contra Yipio, que parece haber sentado postura de su parte “Está toda hecha, está todo bien, pero habla de envidia, ¿de qué habla? Hablará de sus propias inseguridades. Demuestra cada vez más el pedazo de bosta que es" sostuvo la jugadora uruguaya que, además, agregó que “prefiere ser gorda antes que tener ese carácter de mier…”.

En la charla privada entre Andrea con Yipio, la popular actriz expresó que según cree a Zilli “le falta clase” y que “puede darle clases de actuación una vez que salgan de la casa de Gran Hermano".