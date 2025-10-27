Juana Repetto generó polémica al hablar de su maternidad: "Es difícil tener hijos en pareja"

"Es mucho más difícil tener hijos en pareja... Yo tenía el deseo de ser madre, muy de ser madre. No estaba en pareja y tenía ganas de tener un hijo. No me iba a poner a buscar a una pareja para tener un hijo, me parece que no funciona así", planteo Juana, a través de su cuenta oficial de la red social Tik Tok, donde tiene miles y miles de seguidores que consumen su contenido a diario.

"Me parecía mucho más responsable hacerme cargo y decir ´yo quiero traer un hijo a este mundo, voy a averiguar y hacer un tratamiento, y me hago cargo de la decisión que es mía´. La decisión es mía, personal, no me surge a raíz de una pareja. Me surgió a mí sola. Y fue complejo porque fue la primera vez que se habló, por lo menos acá, en Argentina, de familia monoparental", recordó Repetto.

"Y se me juzgó mucho por la edad... Y se me juzgó mucho por la edad, porque tenía 27. Si tenés 45 no importa, aunque el chico no tenga padre. Pero a los 28 si es un problema que el chico no tenga padre. Y la respuesta a todo es más o menos lo mismo. Es hacerme cargo del deseo que tenía y hacer las cosas con responsabilidad", planteó la influencer.

JUANA CIENTO POR CIENTO SINCERA

"La diferencia entre tener un hijo sola o con una pareja no la sé... Pero es mucho más difícil tener hijos en pareja que hijos sola, lo juro. Básicamente porque a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No quiero negociar nada con nadie", se sinceró Juana, en primera persona.

Juana con hijos y Reina Reech

"Quiero tomar yo sola las decisiones acerca de la crianza, lactancia, colecho si, colecho no, viajes, esto, lo otro... No tenés que lidiar con un otro. Tener un hijo, estar en el puerperio y encima tener que estar lidiando con un otro con el cual no estás de acuerdo, es malísimo. Vengan de a una a discutírmelo", cerró, Repetto.