Soledad Silveyra permanece internada por los dolores

“Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable”, explicó el hijo de la actriz en declaraciones a la prensa.

En aquella oportunidad también se refirió a las molestias que atravesaba Silveyra luego de la caída. “Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, señaló.

La internación había trascendido públicamente luego de que en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) informara sobre el accidente, a partir de los dichos de sus familiares. Según lo narrado, la actriz se encontraba sola en su casa y fue su hijo Facundo quien la asistió tras la caída.

Baltazar Jaramillo confirmó que su madre permanecerá internada otros diez días.

El accidente se produjo después de otro episodio que había afectado la movilidad de Silveyra. Meses atrás, durante una estadía en Punta del Este, la actriz tropezó con una valija y cayó al piso, y en ese momento sufrió un golpe en la zona de la cadera.

Tiempo después, durante una entrevista con Mirtha Legrand, contó que llevaba varios meses con dolores. “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”.

Silveyra también explicó que la afección le dificultaba caminar y que necesitaba asistencia para algunas actividades. El tratamiento había incluido analgésicos, aunque posteriormente debieron ser modificados porque le provocaban problemas estomacales.

A fines de agosto, la actriz compartió además un mensaje en Instagram en el que habló sobre sus deseos de recuperarse y regresar a la actividad laboral.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió en aquella publicación.