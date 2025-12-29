Guillermina Valdés confesó la dolorosa razón por la que no duerme por las noches

La actriz habló por primera vez del drama familiar que le revelaron hace pocos años y que, durante su vida, tuvo consecuencias sin saber el motivo.
Guillermina Valdés está a punto de subirse al escenario y estrenar El divorcio del año -la obra de Mariela Asensio y José María Muscari en el Multiteatro, que significa su regreso a las tablas luego de tres años-. Y, en el marco de una entrevista en la que recorrió distintos momentos de su vida, la ex mujer de Marcelo Tinelli sorprendió al contar una dura historia familiar y cómo una muerte la "marcó para siempre".
"Cuando mis padres tuvieron hijos, eran muy chicos /madre 16 y padre, 18), vivieron muchas cosas, y yo era una niña un poco no niña, donde había un cuidado extra porque la situación era muy frágil. Y lo súper entiendo: yo no sé si hubiese podido hacer todo lo que hizo mi madre. Pero tuvieron muchas situaciones muy complejas siendo adolescentes, no solo tenerme a mí. Sí te puedo decir que como hija, fui más cuidadora que hija", comenzó su relato, Guillermina.
"Pobre mi vieja, que es un amor, pero yo estaba enojadísima. Hace unos siete años empecé a enojarme, a entender que en general, mis elecciones de vida habían estado muy condicionadas por mi historia, que me llevó a vivir esto y a sufrir esto. Hay un dicho de los terapeutas: matar a tus propios padres, en tu cabeza. Y lo tendría que haber hecho con mi vieja. Y lo van a hacer mis hijos: en algún momento me van a liquidar a mí para poder transformar una historia y vivir otra".
"Me enteré a los veintipico de años que tengo un hermano que murió. Estaba hablando con mi abuela y me dice: “Vos eras tan celosa que no podíamos alzar a tu hermano”. Y yo digo: “Pero abuela, yo tengo una hermana”. Ahí me enteré que tuve un hermanito, Facundo, que falleció de muerte súbita al lado mío", compartió, Valdés.
"Un dolor tan grande que a mí me hubiese gustado haberla acompañado a mi vieja desde la conciencia a transitar ese dolor. Pero no fue así. En ese momento mis abuelos lo taparon, mi vieja habrá entrado en un estado particular; conmigo se hizo lo que pudo, porque estuve un tiempo con mis abuelos. Me marcó el no saber que eso había sucedido, porque como sucedió al lado mío, yo tenía una sensación rara", explicó, Guillermina, en una nota para Infobae.
"Eso me liberó bastante de un montón de carga de culpa de por qué uno vive y el otro, no. “¿Dormir es un lugar seguro? ¿Mi insomnio, no puede tener que ver con que puedo estar durmiendo y puede pasar algo, morir alguien?“, un montón de cosas que yo tenía guardadas. Por eso está bueno traerlo. Si eso lo dejás guardadito en un cajoncito, todas las decisiones de tu vida van a estar teñidas por ese hecho que no pudo ser puesto en palabras".
"Mi hermano murió cuando yo tenía 2 años. Hay algo en mi inconsciente. Lo estoy trabajando, es muy fuerte. El enojo con mi mamá fue un poco por eso. Es como negarme: hay una parte de la historia donde uno no puede trabajarla, amasarla, buscar. Bueno, acá hay un dolor, una sensación de un peso, algo en este hombro que yo tenía, que se me fue. Y la culpabilidad, sobre todo. Eso fue para mí como mucha mucha culpa", concluyó, Valdés.
