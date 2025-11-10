Se casa Charlotte Caniggia con Roberto Storino: cuándo y cómo será la boda

"Van y vienen con la decisión, pero me lo confirmaron. Lo loco es que lo van a hacer antes de fin de año", adelantó karina Iavícoli, panelista de Infama, los fines de semana de América, sobre la inminente fecha en la que Charlotte y su pareja, Roberto Storino, pasarán por el Registro Civil y sellarán su relación de varios años ante la ley.

"No saben si va a ser en Argentina o en Europa, pero algo muy íntimo. No quieren canje porque Charlotte no quiere tener que deber fotos", explicó la periodista, sobre la decisión de pagar todos y cada uno de los gastos que incluya el evento que compartirán con los familiares más íntimos -no se sabe si estarán presentes Mariana Nannis y Claudio Paul, padres de la influencer- y con sus amigos.

Recordemos que la relación amorosa entre Caniggia y Storino comenzó cuando los presentó un amigo en común y que con el correr de las charlas y de las citas en privado, se enamoraron. “No me copa esa gente que vende humo que son felices, yo soy feliz en privado. Qué me importa mostrar fotos con mi novio si estoy bien”, compartió la joven, sobre el motivo por el que suele evitar las publicaciones con su "media naranja" en redes sociales.

CHARLOTTE HABLÓ SOBRE SU MADRE, MARIANA

“Yo no tuve padres presentes... Uno necesita que te digan ‘hija, qué bien lo hiciste, estabas hermosa’, y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y el autoestima se te va para la mierda”, confió Charlotte, algunos días atrás, en su programa de streaming, Qué tupé, sobre la relación con sus padres, haciendo hincapié en especial en el vínculo con Mariana.

“Una vez me expulsaron porque había una chica pelirroja que yo la odiaba con toda mi alma... ¡Re traumada quedé! No los tengo hoy en día tampoco. Tengo solo madre y padre por ahí. Y viste que después vas creciendo y decís ‘si total mis papás no van a venir. Es difícil confiar en uno mismo cuando no te sentís respaldada. Pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siente querida por ustedes”.