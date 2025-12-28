El incómodo momento de Mirtha Legrand: "Yo no hablaba a favor de la dictadura"

La invitada respondió a la inquietud de Mirtha, quien le dijo que quería saber eso antes de irse de este mundo. "Hace muchos años que hago terapia. Hubo una época en que yo encaré en mi terapia un tema familiar muy doloroso que tiene que ver con mi concuñado desaparecido".

"Yo no me sentía preparada para compartir una mesa con vos y hablar de ciertos temas que yo estaba trabajando en terapia. Los que vivimos bajo la dictadura militar, muchos empezamos con la autocensura. Lo empecé a tratar en terapia. Pero no me sentía preparada. Tenía miedo de venir, la verdad", contó la también actriz de 67 años.

"Bueno, está bien, pero yo no hablaba a favor de la dictadura", interrumpió Mirtha. Y, enseguida, Zenko aclaró: "No, no, yo respeto la opinión de cada uno". Además, la cantante contó que "me ponía muy nerviosa y tomaba mucho" en su primera vez en la mesa.

"Pero cómo sos, si sabes que le molesta la pregunta, se la hacés igual", arremetió Beto Casella contra Mirtha. "Vos también hiciste un cambio importante y vos lo sabés. En un tiempo eras un poquito más conservadora y había un perfil de artista más progresista que se negaba a venir", agregó el conductor y Mirtha admitió: "Sí, sí, es cierto".

Por último, Zenko agregó que su miedo de ir al programa también tenía que ver con hablar en público. Mirtha siempre habló de política en su programa y temía que le preguntara sobre su familiar desaparecido. Sin querer, Mirtha volvió a enfrentarse sobre las versiones de que apoyó la dictadura y en su propia mesa.