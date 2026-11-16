El acumulado de enero a octubre registra una suba del 2% respecto del mismo período de 2025, aunque todavía se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2023.
La actividad teatral de la Ciudad de Buenos Aires mostró señales de recuperación en octubre de este año, según se desprende del análisis realizado por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), el mes pasado se registró un 7% más de asistencia que octubre de 2025. Ese impulso permitió que el acumulado de enero a octubre de 2026 cierre con un crecimiento del 2% en espectadores respecto del mismo período del año anterior. La tendencia de mejora había comenzado en septiembre, después de un año marcado por fluctuaciones mes a mes.
El dato positivo, sin embargo, tiene matices porque la comparación con 2023 -el año récord de la última década, con 2,2 millones de tickets vendidos entre enero y agosto- muestra que el volumen acumulado de espectadores se encuentra todavía un 10% por debajo. En un informe previo, AADET había señalado que, en la medición de enero a agosto, 2026 se ubicaba alrededor de un 13% menos que ese pico excepcional, aunque por encima de los registros de 2016.
En cuanto a la oferta, la cantidad de funciones acumuladas entre enero y octubre cayó un 3% respecto de 2025, y al cierre de septiembre se contabilizaron 510 títulos en cartel durante 2026, contra 539 en el mismo período del año anterior. A pesar de esta moderación, la cartelera porteña mantiene una oferta amplia, pero el dato más llamativo es la concentración de la recaudación: los diez espectáculos más taquilleros reúnen el 48% del total.
Los rankings semanales de AADET de octubre y principios de noviembre confirman ese fenómeno, debido a que títulos como "Desde el jardín" (con Guillermo Francella en el Metropolitan), "Chanta" (con Agustín Aristarán en el. Astral), "Sottovoce" (con Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega en El Nacional), "Rocky" (con Nico Vázquez en Lola Membrives) y "Una navidad de mierda" (con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez en el Premier) se alternaron en los primeros puestos tanto por recaudación como por cantidad de espectadores. Varias de estas producciones alcanzaron ocupaciones del 90% al 96%, con precios promedio de entrada que en algunos casos superaron los $70.000.
Mientras las grandes salas de la avenida Corrientes concentran público y taquilla, el sector independiente enfrenta las mayores dificultades, porque según reportes del sector, cerca del 10% de las salas independientes habían cerrado hacia septiembre, en un contexto de caída de espectadores, aumento de costos y desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro. Desde entidades como ARTEI se advierte que la diversidad de la cartelera está en riesgo si solo se sostiene el éxito de un puñado de producciones.
Los indicadores de AADET muestran un escenario con señales positivas en la convocatoria de octubre y en el acumulado anual, pero también con claroscuros: asistencia todavía inferior a la de 2023, menos funciones y una distribución muy concentrada de la recaudación.
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