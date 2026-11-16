Mientras las grandes salas de la avenida Corrientes concentran público y taquilla, el sector independiente enfrenta las mayores dificultades, porque según reportes del sector, cerca del 10% de las salas independientes habían cerrado hacia septiembre, en un contexto de caída de espectadores, aumento de costos y desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro. Desde entidades como ARTEI se advierte que la diversidad de la cartelera está en riesgo si solo se sostiene el éxito de un puñado de producciones.

Los indicadores de AADET muestran un escenario con señales positivas en la convocatoria de octubre y en el acumulado anual, pero también con claroscuros: asistencia todavía inferior a la de 2023, menos funciones y una distribución muy concentrada de la recaudación.