El empresario Carlos Rottemberg confirmó la programación de su temporada número 49 consecutiva en Mar del Plata para el verano 2027. Bajo la consigna “Contracorriente” -en alusión al posible impacto del fenómeno de El Niño sobre el turismo de playa-, presentará once propuestas en sus seis salas -América, Atlas, Bristol, Lido, Neptuno y Mar del Plata- “Si el clima estuviese enrarecido, quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, y no menos” explicó durante la presentación en Buenos Aires. La cartelera incluye "Las hijas" (Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, dirección de Adrián Suar) en el Atlas desde el 1 de enero; "Sottovoce" (Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega) en el Teatro Mar del Plata a fines de febrero y principios de marzo; "La función que sale mal", "Misery", "Viuda e hijas" -con la incorporación de Leticia Brédice-, el musical "La llamada", los espectáculos de Mauricio Dayub "El equilibrista" y "El Amateur" y el estreno nacional "Regla de 3 simple" (Felipe Colombo y Julieta Savioli), entre otros.