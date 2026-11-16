El productor recibirá el galardón “Rector Ricardo Rojas”, mientras confirma once obras para su temporada número 49 en Mar del Plata bajo la consigna “Contracorriente” y con plateas a $48.000.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguirá al productor teatral Carlos Rottemberg con el galardón “Rector Ricardo Rojas”, en reconocimiento a su trayectoria de más de cinco décadas en el teatro argentino, su aporte al desarrollo cultural y su compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos. El acto se realizará el martes 17 de noviembre a las 17 en el Salón del Consejo Superior de la UBA (Viamonte 444, CABA), con la presencia del rector Ricardo Gelpi y del vicerrector Emiliano Yacobitti.
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, 11 de abril de 1957, Carlos Rottemberg comenzó a los 17 años como menor emancipado al hacerse cargo del Teatro Ateneo y, desde entonces, construyó la mayor empresa de salas teatrales del país. Junto a su hijo Tomás administra 16 salas -diez en Buenos Aires y seis en Mar del Plata-, ha programado más de mil títulos y acumula más de 22 millones de espectadores. Entre sus distinciones figuran el Premio Konex de Platino 2001 en Producción, el reconocimiento de la Cámara de Diputados en 2018 y, este año, el Premio Pinti a la Trayectoria en Producción Teatral, entregado en el Teatro Colón. En agosto presentó su libro "Pasen y Lean", que ya va por su tercera edición y repasa medio siglo de “cocina” del teatro comercial.
El empresario Carlos Rottemberg confirmó la programación de su temporada número 49 consecutiva en Mar del Plata para el verano 2027. Bajo la consigna “Contracorriente” -en alusión al posible impacto del fenómeno de El Niño sobre el turismo de playa-, presentará once propuestas en sus seis salas -América, Atlas, Bristol, Lido, Neptuno y Mar del Plata- “Si el clima estuviese enrarecido, quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, y no menos” explicó durante la presentación en Buenos Aires. La cartelera incluye "Las hijas" (Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, dirección de Adrián Suar) en el Atlas desde el 1 de enero; "Sottovoce" (Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega) en el Teatro Mar del Plata a fines de febrero y principios de marzo; "La función que sale mal", "Misery", "Viuda e hijas" -con la incorporación de Leticia Brédice-, el musical "La llamada", los espectáculos de Mauricio Dayub "El equilibrista" y "El Amateur" y el estreno nacional "Regla de 3 simple" (Felipe Colombo y Julieta Savioli), entre otros.
Por cuarto año consecutivo el empresario teatral se mantendrá el programa “Precios amigables”, con un sector de plateas a $48.000.- en todas las funciones, todos los días y con cualquier medio de pago. Carlos Rottemberg destacó que el valor busca facilitar el acceso y que depende del acuerdo entre artistas, productores y técnicos. También recordó que meses atrás el armado de la temporada avanzaba lentamente y que, hacia septiembre, contaba con pocos títulos confirmados, pero que la situación se revirtió “Decir la verdad garpa”.
La distinción de la UBA y el lanzamiento de la temporada marplatense coinciden en un año en el que Rottemberg celebra más de medio siglo de actividad ininterrumpida y refuerza su lugar como uno de los principales referentes de la producción teatral argentina.
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