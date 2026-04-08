Netflix apuesta fuerte en el país con nuevas producciones y oficinas en Buenos Aires

El segmento documental también tendrá un rol clave dentro de la estrategia. Entre los títulos anunciados se encuentran Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, centrado en la figura de Emiliano Martínez, con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers; Fito Páez: El mundo cabe en una canción, que explora la vida y obra del músico Fito Páez; y Yiya Murano: Muerte a la hora del té, dirigido por Alejandro Hartmann. A estos se suma Perfecta: La voz de Silvina Luna, un relato íntimo construido a partir de material personal de Silvina Luna.

De cara a 2027, el calendario también estará cargado de lanzamientos. Se destacan Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra; El futuro es nuestro, basada en un relato de Philip K. Dick; y Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere. Además, avanzan la serie animada Mafalda, dirigida por Juan José Campanella, y una nueva miniserie de Sebastián Borensztein protagonizada por Chino Darín.

Embed La emoción es TOTAL. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda. Escrita y dirigida por Juan José Campanella y basada en las historietas de Quino, llega a Netflix en 2027. pic.twitter.com/Sqcnp854Mk — CheNetflix (@CheNetflix) April 7, 2026

El conjunto de estrenos refleja el crecimiento sostenido de la industria audiovisual argentina dentro del ecosistema del streaming global. Con una combinación de figuras consagradas, nuevas voces y diversidad de géneros, Netflix apuesta a consolidar al país como un polo estratégico de producción en América Latina y a proyectar historias locales hacia audiencias internacionales.

Netflix: series y películas que llegan en 2026

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Entre los estrenos más cercanos, se destacan:

Carísima, con Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, sobre Emiliano Martínez , con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers.

, con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers. Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia .

. Fito Páez: El mundo cabe en una canción, documental sobre Fito Páez .

. Gordon, serie de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna .

. Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti .

y . Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

y Dolores Fonzi. Moria, sobre la vida de Moria Casán , con Cecilia Roth , Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione (estrena el 14 de agosto).

, con , y (estrena el 14 de agosto). Risa y la cabina del tiempo, con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.

Los grandes lanzamientos previstos para 2027

El 2027 también llegará cargado de producciones:

Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra.

El futuro es nuestro, basada en una obra de Philip K. Dick, con Delfina Chaves y Fernán Mirás.

En el barro, que tendrá su tercera temporada.

Mafalda, serie animada dirigida por Juan José Campanella .

. Nueva película de Santiago Mitre , con Peter Lanzani y Verónica Llinás .

, con y . Perfecta: La voz de Silvina Luna, sobre Silvina Luna .

. Nueva serie de Sebastián Borensztein, con Chino Darín .

. Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té, documental dirigido por Alejandro Hartmann.

Nuevas oficinas en Buenos Aires

La compañía también inauguró nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, en un movimiento que apunta a consolidar su estructura operativa en el país. Este espacio funcionará como un hub creativo y administrativo para el desarrollo de producciones locales y regionales.

Captura de pantalla 2026-04-08 110146 Netflix inauguró nuevas oficinas en Villa Crespo para fortalecer su producción local.

Desde Netflix destacaron que la apertura se enmarca en la celebración de sus 15 años en América Latina y en una estrategia de expansión que busca fortalecer el vínculo con la industria audiovisual argentina. El nuevo entorno de trabajo está diseñado para acompañar el crecimiento del equipo local y fomentar la colaboración entre profesionales del sector.

Además, las oficinas incorporan una identidad visual centrada en el concepto “Hecho en Argentina”, con referencias a producciones nacionales dentro de sus instalaciones. La iniciativa refleja no solo una inversión en infraestructura, sino también una apuesta sostenida por posicionar al país como un polo clave de generación de contenidos dentro del catálogo global de la plataforma.