Quiénes son los primeros famosos convocados para "Tu cara me suena" con Marley

Marley y su presente internacional

En paralelo al armado del programa, Marley generó repercusión en redes sociales al compartir imágenes junto a Meryl Streep y Anne Hathaway.

marley-portada Marley entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway, antes del estreno de El diablo viste a la Moda 2.

"Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí!", escribió el conductor, quien adelantó que el encuentro formará parte de un especial de Por el mundo.