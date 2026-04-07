Quiénes son los primeros famosos convocados para "Tu cara me suena" con Marley

El programa ya tiene una primera lista de convocados entre las que se cuentan figuras "históricas", nombres actuales y un posible cambio en el jurado.
El regreso de "Tu cara me suena" ya empieza a tomar forma y, con él, se conocen los primeros nombres convocados para integrar el ciclo que conducirá Marley en la pantalla de Telefe, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano.
Uno de los puntos destacados de esta nueva etapa del programa participación de la actriz Florencia Peña, quien supo estar en ediciones anteriores, y que ahora podría sumarse como jurado, marcando un giro en su vínculo con el formato, destacaron desde Los Ángeles de la Mañana (LAM), en el canal América.
Además, en su momento también había circulado el nombre de Laurita Fernández como posible participante, tras su salida de otro ciclo televisivo, aunque no hubo confirmaciones oficiales.
El formato, que combina imitaciones musicales con competencia entre celebridades, vuelve tras haber sido aprobado por las autoridades del canal. La expectativa pasa tanto por el casting como por el tono que adoptará esta nueva edición.
En paralelo al armado del programa, Marley generó repercusión en redes sociales al compartir imágenes junto a Meryl Streep y Anne Hathaway.
"Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí!", escribió el conductor, quien adelantó que el encuentro formará parte de un especial de Por el mundo.
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