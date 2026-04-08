Habló la hija de Nicole Neumann y Fabian Cubero luego de la internación: de qué lado está

EL RECLAMO DE ALLEGRA A LOS MEDIOS

"No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosas. Tanto mamá como papá estuvieron siempre al lado mío. Yo me quedo tranquila de que aclaré cómo fueron las cosas...", planteó Allegra, con un texto en fondo negro y letras en color blanco, a fin de que lo que quería comunicar sea claro.

"El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias", apuntó la hija de la exmodelo y del exdeportita, sobre el final del comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.