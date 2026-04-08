Habló la hija de Nicole Neumann y Fabian Cubero luego de la internación: de qué lado está

Allegra, la joven de 15 años hija de la exmodelo y del exdeportista, se pronunció en redes sociales en medio de la polémica por quien la cuido durante su internación, de los últimos días.
En un nuevo round de la batalla familiar entre Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero, habló una de las tres hijas de ambos. Allegra, la joven que a comienzos de año cumplió sus 15, hizo un descargo en redes sociales en medio de las versiones de "abandono" familiar que habría sufrido durante su internación, en Semana Santa.
"Estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Tanto mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo (mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el cual tiene que quedarse y dormir)", explicó Allegra, sobre como fue la dinámica de su cuidado, mientras ella recibió asistencia médica en un sanatorio de la zona de Nordelta.
"Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre, los dos por igual. Me parece cualquiera que estén diciendo bol*** sobre que mi mamá se quedó 5 minutos y demás. Eso es MENTIRA, mi mamá me acompañó un montón", aseguró la adolescente, desde un descargo que decidió hacer y publicar en sus redes sociales, luego de las versiones que indicaron que Nicole había pasado poco tiempo diario asistiendo a su hija.
"Ella simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuvo...no tiene nada de malo, no dijo nada malo pero como siempre, le buscan lo malo a todo", dijo la joven, sobre el video que hizo Neumann, luego del fin de semana, en donde se conoció que durante la Semana santa, la joven de 15 años necesitó permanecer en la clínica, por tres días y medio.
"No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosas. Tanto mamá como papá estuvieron siempre al lado mío. Yo me quedo tranquila de que aclaré cómo fueron las cosas...", planteó Allegra, con un texto en fondo negro y letras en color blanco, a fin de que lo que quería comunicar sea claro.
"El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias", apuntó la hija de la exmodelo y del exdeportita, sobre el final del comunicado que compartió en su cuenta de Instagram.
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