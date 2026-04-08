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Operaron al hijo de un mes de Juana Repetto: qué le pasó y cómo está

La influencer contó cómo vivió una de las experiencias más difícil que atravesó en su último tiempo. Intervinieron quirúrgicamente a su hijo de pocas semanas de vida.

Juana Repetto pasó horas inquietantes desde que el médico le dijo que tenía que operar a Timoteo, su bebé de tan solo un mes, por una Hernia Inginal. La experta en contenido en redes compartió cómo vivió ese duro momento tras conseguir el alta médica para su hijito y volver a la tranquilidad hogareña. "No fue fácil...".

"Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila, les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una Hernia Inguinal”, compartió Juana, desde su cuenta oficial de Instagram, tras recuperar la tranquilidad después de días en donde ella como madre y los hermanitos del bebé, vivieron momentos de tensión y de preocupación.

"Dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil”, se sinceró, la hija de Reina Reech y de Nicolás. "Se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo”, contó, sobre los detalles del posoperatorio.

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Luego, sobre el final de su relato escrito, la influencer explicó la razón por la que decidió hacer pública la situación atravesada, en sus redes sociales. Y fue por recomendación de los médicos que asistieron a su pequeño hijito. “La neonatóloga me dijo que era importante contarlo para que otras mamás puedan detectarlo a tiempo”.

JUANA EXPLICÓ EL POR QUÉ OPERÓ A SU HIJITO

"Si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, se puede aprisionar y se les puede morir ese pedazo de intestino”, compartió Juana, sobre la razón que la llevó a decidir que su nene, de pocas semanas de vida aún, ingrese al quirófano y se someta a una intervención quirúrgica.

"Yo fui operada de hernia inguinal bilateral cuando tenía tres meses; a Belisario lo operamos a los dos años y ahora a este con un mes y medio. Claramente, el único gen mío que heredaron es la hernia”, cerró Repetto, en tono de broma, su posteo que, claro, rápidamente se llenó de comentarios de los miles de usuarios en la siguen en IG.

Juana Repetto, nota

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