Operaron al hijo de un mes de Juana Repetto: qué le pasó y cómo está

JUANA EXPLICÓ EL POR QUÉ OPERÓ A SU HIJITO

"Si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, se puede aprisionar y se les puede morir ese pedazo de intestino”, compartió Juana, sobre la razón que la llevó a decidir que su nene, de pocas semanas de vida aún, ingrese al quirófano y se someta a una intervención quirúrgica.

"Yo fui operada de hernia inguinal bilateral cuando tenía tres meses; a Belisario lo operamos a los dos años y ahora a este con un mes y medio. Claramente, el único gen mío que heredaron es la hernia”, cerró Repetto, en tono de broma, su posteo que, claro, rápidamente se llenó de comentarios de los miles de usuarios en la siguen en IG.