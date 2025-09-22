Llega la nueva película de Star Wars, con Pedro Pascal

The_Mandalorian_and_Grogu_poster (1) (2)

El largometraje “The Mandalorian and Grogu” se anunció -por primera vez- en enero de 2024 como la próxima película del universo “Star Wars” que estaba en desarrollo, y su fecha de estreno en los cines está prevista para el 22 de mayo de 2026. Además del personaje mandaloriano enmascarado de Pedro Pascal y su adorable compañero Grogu -mejor conocido como Baby Yoda-, el reparto también incluye a la actriz Sigourney Weaver como piloto de combate, Jeremy Allen White como Rotta -el hijo de Jabba el Hutt- y Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial.

En el tráiler que se dió a conocer, Mando y Grogu conocen a los personajes de Weaver y White y luchan contra diversos robots malvados y bestias de ciencia ficción. Hay cameos de la raza alienígena de "El ascenso de Skywalker", Babu Frik y Zeb Orrelios, de "Star Wars Rebels". y donde los dos héroes luchan contra lo que parece ser un monstruo lagarto muy parecido a Rancor en la arena de Rotta el Hutt y derriban un pesado AT-AT, que cae lentamente por la ladera de una montaña de forma épica.

Embed

"El malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, ha contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin -Pedro Pascal- y su joven aprendiz Grogu" indica la sinopsis de este filme de la nueva saga "Star Wars".

“Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas” dijo Jonathan Kolia "Jon" Favreau el director de “The Mandalorian and Grogu”, que además es actor, guionista y productor de cine y que ha trabajado en como actor en filmes como "Chef", "Iron-Man", "El Lobo de Wall Street", "Avengers", entre otros. Además explicó que “La perspectiva de llevar al Mandaloriano y a su aprendiz Grogu a la gran pantalla es sumamente emocionante”.

image

La serie "The Mandalorian" se ubica tras la caída del Imperio Galáctico en "Star Wars: El Retorno del Jedi", donde un mercenario solitario se abre paso a través de los confines de una galaxia sin ley. En el camino, conoce a Grogu -una criatura sensible a la Fuerza de la misma especie que el Maestro Jedi Yoda-, y ambos forjan un vínculo improbable mientras recorren una galaxia muy, muy lejana, evitando los vestigios del Imperio y conociendo a personajes de todo el canon de Star Wars.