Nico Vázquez fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura

El reconocido actor y productor remarcó que “los sueños no se cumplen solos. Se trabajan. Y se trabajan en equipo” y sostuvo que “el talento puede abrir una puerta, pero son la disciplina, el compromiso, la humildad y el amor por lo que hacés los que te permiten seguir entrando todos los días”. Para terminar, expreso que “Esta distinción no es un punto de llegada. Es un compromiso aún más grande: el de seguir intentando emocionar, inspirar y, sobre todo, agradecer el privilegio de poder vivir de lo que amo”.

Gustavo Yankelevich, Nico Vázquez y Adrián Suar

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el discurso de Gustavo Yankelevich cuando expresó “Nico es un diferente. Es pasión, garra, puro talento y tiene una cabeza y una mirada maravillosas para detectar un éxito. Es un líder exigente, un gran compañero y amigo de todos los equipos que forma para trabajar. También es súper generoso y, fundamentalmente, muy agradecido. Y el que es agradecido es buena persona, es buena gente”.

Nicolás Diego Vázquez nació el 12 de junio de 1977 en Olivos, e inició su carrera en 1997 en la serie "RRDT". Luego se consolidó en ficciones como "Son amores", "¿Quién es el jefe?", "Casi ángeles" y "Los únicos". En los últimos años se transformó en uno de los referentes del teatro comercial argentino, con éxitos como "El otro lado de la cama", "Una semana nada más", "Tootsie" y actualmente "Rocky", obras en las que además de actuar se desempeñó como productor y, en algunos casos, director. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios Estrella de Mar, ACE y Martín Fierro de Teatro.