Nico Vázquez fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura

La distinción le fue otorgada en reconocimiento a su extensa trayectoria como actor, productor y director, durante una ceremoniaen el Salón Dorado de la Legislatura.
El lunes 3 de agosto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a Nicolás Vázquez como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura, en reconocimiento a su extensa trayectoria como actor, productor y director. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo, que acompañaron al artista en un emotivo homenaje.
El acto estuvo encabezado por el diputado Sebastián Nagata, impulsor de la distinción, y contó con las palabras de Gustavo Yankelevich y Benjamín Rojas, quienes destacaron no solo el talento de Vázquez, sino también su calidad humana y el camino recorrido a lo largo de más de tres décadas de carrera.
Durante la ceremonia hubo momentos musicales a cargo de Benjamín Amadeo, quien interpretó "Para Siempre", y de Germán Tripel, que ofreció una potente versión de "Eye of the Tiger", el tema emblemático de "Rocky".
Visiblemente emocionado, Nico Vázquez recordó sus comienzos y dedicó un especial agradecimiento a Adrián Suar, a quien señaló como una de las personas que lo acompañó desde el inicio de su carrera. En su discurso, afirmó que recibir la distinción era “un honor inmenso”, aunque aclaró que el reconocimiento “habla mucho menos de mí que de todas las personas que estuvieron y están en mi vida. Habla de mi familia que me apoyó cuando no tenía nada más que un sueño; habla de mis amigos, que estuvieron en las buenas pero sobre todo en las difíciles”.
El reconocido actor y productor remarcó que “los sueños no se cumplen solos. Se trabajan. Y se trabajan en equipo” y sostuvo que “el talento puede abrir una puerta, pero son la disciplina, el compromiso, la humildad y el amor por lo que hacés los que te permiten seguir entrando todos los días”. Para terminar, expreso que “Esta distinción no es un punto de llegada. Es un compromiso aún más grande: el de seguir intentando emocionar, inspirar y, sobre todo, agradecer el privilegio de poder vivir de lo que amo”.
Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el discurso de Gustavo Yankelevich cuando expresó “Nico es un diferente. Es pasión, garra, puro talento y tiene una cabeza y una mirada maravillosas para detectar un éxito. Es un líder exigente, un gran compañero y amigo de todos los equipos que forma para trabajar. También es súper generoso y, fundamentalmente, muy agradecido. Y el que es agradecido es buena persona, es buena gente”.
Nicolás Diego Vázquez nació el 12 de junio de 1977 en Olivos, e inició su carrera en 1997 en la serie "RRDT". Luego se consolidó en ficciones como "Son amores", "¿Quién es el jefe?", "Casi ángeles" y "Los únicos". En los últimos años se transformó en uno de los referentes del teatro comercial argentino, con éxitos como "El otro lado de la cama", "Una semana nada más", "Tootsie" y actualmente "Rocky", obras en las que además de actuar se desempeñó como productor y, en algunos casos, director. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios Estrella de Mar, ACE y Martín Fierro de Teatro.
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