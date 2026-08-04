Gran Hermano Generación Dorada: Campanita fue eliminada pero se atrincheró

Steffany fue la nueva eliminada de Gran Hermano al perder en el enfrentamiento final contra Sol Abraham y se atrincheró para no salir de la casa.
En la noche del lunes 3 de agosto, Steffany “Campanita” Pereira se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada, al perder en el mano a mano final contra Sol Abraham por el 53,3% de los votos del público, frente al 46,7% que recibió su oponente.
Los primeros en abandonar la placa fueron Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen y Alejandra Majluf que obtuvieron porcentajes muy bajos, dejando para el gran final solo a Campanita y Sol frente a frente.
En las últimas semanas, las dos jugadoras protagonizaron fuertes cruces, incluyendo un cara a cara en el “ring” de la casa y declaraciones muy duras. Sol llegó a decir que a Campanita “le faltan algunos jugadores”, mientras que la participante paraguaya-brasileña respondió que nunca había sido su aliada y que a partir de ese momento era su “contrincante” y “rival”.
Lo que ocurrió después del anuncio de la eliminación se transformó en uno de los momentos más inusuales de esta edición del reality porque Campanita se negó a abandonar la casa. Se atrincheró en el sillón, lloró y le dijo a Gran Hermano que “No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa” y le propuso quedarse “de visita”.
En varias oportunidades, Gran Hermano le reiteró que debía salir porque así lo había decidido el público, pero ella se resistió durante varios minutos. Solo aceptó irse cuando le advirtieron que, si no lo hacía, habría una sanción para el resto de los competidores. Antes de partir, Steffany “Campanita” Pereira se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y lanzó una última frase “Mi brillo es real y el del resto es sudor”.
comentar