Gran Hermano Generación Dorada: Campanita fue eliminada pero se atrincheró

En varias oportunidades, Gran Hermano le reiteró que debía salir porque así lo había decidido el público, pero ella se resistió durante varios minutos. Solo aceptó irse cuando le advirtieron que, si no lo hacía, habría una sanción para el resto de los competidores. Antes de partir, Steffany “Campanita” Pereira se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y lanzó una última frase “Mi brillo es real y el del resto es sudor”.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada