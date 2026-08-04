Nicole Neumann se expresó en contra del proyecto de ley de Karen Reichardt sobre la venta de animales

EL NEGOCIO DETRAS DE LOS CRIADEROS

Nicole se metió de lleno a analizar el objetivo de los criadores de perros, en nuestro país, y fue tajante en sus definiciones, al ella ser conocedora del tema, porque tiene varios animales rescatados, bajo su cuidado.

"Más vale que hay un negocio detrás de los criaderos. Explotan perras para sacar plata de sus cachorros", dijo, Nicole.

"La vida se regala y se adopta, no es un producto que se vende", dijo Neumman, también al expresarse desde su programa de streaming, en Solo deportes.