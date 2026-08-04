Nicole Neumann se expresó en contra del proyecto de ley de Karen Reichardt sobre la venta de animales

La diputada libertaria presentó un proyecto de ley para regular los criaderos y la venta de mascotas, y Nicole Neumann le salió al cruce.
El proyecto de ley para regular criaderos y la venta de mascotas fue presentada por Karen Reichardt, actual diputada nacional. Y eso generó un picante cruce televisivo entre la exmodelo y Matilda Blanco, defensora de los derechos de perros y gatos.
En plena polémica mediática tras el intercambio televisivo entre Matilda y Karen, fue Nicole Neumann quien se expresó en los medios, al ser consultada por el tema.
"Los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas para parir. Los refugios son otra cosa... Son gente que cuida animales que están en la calle y no tiene dueños", diferencio Nicole, frente a los micrófonos de Tevé.
"Hay que apoyar a los refugios y fomentar la adopción de perritos de la calle", propuso Neumann, en voz alta.
Nicole se metió de lleno a analizar el objetivo de los criadores de perros, en nuestro país, y fue tajante en sus definiciones, al ella ser conocedora del tema, porque tiene varios animales rescatados, bajo su cuidado.
"Más vale que hay un negocio detrás de los criaderos. Explotan perras para sacar plata de sus cachorros", dijo, Nicole.
"La vida se regala y se adopta, no es un producto que se vende", dijo Neumman, también al expresarse desde su programa de streaming, en Solo deportes.
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